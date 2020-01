Nghi vấn thầy giáo Gia Lai lộ clip nóng với nữ sinh cấp 3

Mới đây, theo thông tin báo Infonet, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an huyện Đức Cơ điều tra đoạn clip nóng nghi của giáo viên và học sinh đang được phát tán trên mạng xã hội

Theo kết quả xác minh ban đầu, đoạn clip nóng được cho là quay cảnh thầy giáo L.V.K (hiện đang công tác tại một trường THPT trên địa bàn huyện Đức Cơ) quan hệ tình dục với một nữ sinh lớp 12 của trường. Clip này được phát tán trên mạng gây xôn xao dư luận trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Nguồn tin từ báo Công an Đà Nẵng cho biết, hiện Công an huyện Đức Cơ đã mời thầy K. lên làm việc để điều tra làm rõ. Bước đầu, thầy K. cũng đã xác nhận bản thân là "nhân vật chính" được phát tán trên mạng. Clip là do thầy K. tự quay.

"Do tôi để trong máy tính nên có 1 nhân viên mở máy tính của tôi ra, khi thấy video đã tung lên mạng internet hại tôi", báo Thanh Niên dẫn lời thầy K.

Liên quan đến sự việc, một cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai tiết lộ, bước đầu trường THPT nơi thầy K. đang giảng dạy cũng đã có báo cáo sơ bộ về vụ việc. Được biết, thầy K. là người đã ly dị vợ. Sau khi xảy ra sự việc lộ clip nóng , nhà trường đã bố trí thầy K. qua công việc khác, không còn đứng lớp nữa.

Hiện vụ việc vẫn đang được Sở GD&ĐT phối hợp với Công an huyện Đức Cơ điều tra làm rõ.

Kiều Đỗ (t/h)