Nghi vấn 'tiểu tam' người mẫu có thân hình nóng bỏng là lý do khiến Chung Hân Đồng ly hôn chồng

Trong thời gian gần đây, làng giải trí Hoa ngữ liên tục 'chao đảo' trước loạt tin tức ngoại tình, ly hôn. Trong đó phải kể đến drama từ cặp đôi Chung Hân Đồng - Lại Hoằng Quốc khi cả hai quyết định ly hôn chỉ sau hơn 1 năm làm đám cưới.

Sau ly hôn, nữ ca sĩ đình đám một thời quyết định chọn cách im lặng, không nhắc tới chồng cũ. Trong khi đó, bác sĩ Lại Hoằng Quốc, chồng cũ của Hân Đồng lại có nhiều động thái xôn xao dư luận. Hoằng Quốc viết tâm thư dài phơi bày hết cuộc sống hôn nhân, ngầm ám chỉ vợ cũ hết yêu, sau đó còn tổ chức họp báo công khai và mập mờ nhiều chuyện khác.





Tuy nhiên, trái với hình ảnh đau khổ mà bác sĩ thể hiện trên mạng, không ít netizen Trung Quốc lại tung bằng chứng tố cáo mọi chuyện không như Lại Hoằng Quốc chia sẻ. Một nguồn tin cho hay, nguyên do khiến Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc ly hôn là có sự xuất hiện của người thứ ba , Hoằng Quốc đã lén lút ngoại tình

Theo nguồn tin này, ' tiểu tam ' chen chân vào cuộc tình của cặp đôi là một người mẫu tên Trần Di An sở hữu thân hình nóng bỏng và vòng ngực khủng hấp dẫn. Trần Di An là người mẫu SN 1995, sở hữu chiều cao 1m69, nặng 45kg. Trên mạng xã hội , Trần Di An có hơn 300.000 follower, cô thường xuyên tạo dáng sexy, quyến rũ khoe thân hình bốc lửa.

Tài khoản tên m01yb46 của Lại Hoằng Quốc không bỏ lỡ bất kì bài đăng nào của người đẹp

Nguồn tin này cho biết, cả hai từng bị bắt gặp hẹn hò tại một hộp đêm ở Đài Bắc. Trước thông tin này, Di An khẳng định bản thân không có mối quan hệ đi quá giới hạn với chồng cũ Chung Hân Đồng. Tuy nhiên, mới đây Trần Di An đăng tải một chùm ảnh mới trên mạng xã hội và cư dân mạng đã tinh ý nhận thấy động thái đặc biệt Hoằng Quốc. Dân tình nhận ra Lại Hoằng Quốc đã "thả tim" chùm ảnh từ rất sớm, những bài đăng khoe body hấp dẫn, nóng bỏng của mẫu nữ trên Instagram cũng được Lại Hoằng Quốc like rất nhiệt tình.



Trước thông tin này, Chung Hân Đồng vẫn giữ im lặng, không hề nhắc tới cuộc hôn nhân trong quá khứ. Cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, đăng tải nhiều bài viết kỷ niệm 19 năm thành lập nhóm TWINS. Trước đó, truyền thông Đài Loan đồng loạt đưa tin Chung Hân Đồng ly hôn chồng trẻ kém 8 tuổi Lại Hoằng Quốc chỉ sau 14 tháng đăng ký kết hôn. Trước thông tin này, phía Chung Hân Đồng cho hay sẽ không trả lời những câu hỏi liên quan: "Đây là việc riêng giữa tôi và chồng, chúng tôi vẫn rất tôn trọng đối phương, mọi vấn đề khác sẽ không chia sẻ thêm."

