Nghi vấn tổng giám đốc đâm xe chết người rồi bỏ chạy, kêu tài xế nhận tội thay?

Theo Zing , chiều 15/5, Công an huyện Trần Đề, Sóc Trang đang tiến hành lấy lời khai nghi can để làm rõ vụ ô tô đâm chết người xảy ra trên địa bàn. Người gây án được cho là ông Phạm Văn Són (trú thị xã Vĩnh Châu, là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Kỳ Hòa, chủ đầu tư Trung tâm Thương mại Vĩnh Châu).

Trước đó, theo Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, vào tối ngày 14/5 vừa qua, tại xã Tài Văn (huyện Trần Đề) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông , một người đàn ông đi xe máy đã tử vong sau khi bị xe ô tô đâm vào. Sau khi gây án, tài xế đã bỏ chạy về hướng thị xã Vĩnh Châu, bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường. Người dân địa phương phát hiện sự việc, đưa nạn nhân tới Bệnh viện nhưng người này đã tử vong, đồng thời báo tin cho cơ quan công an.

Ngày 15/5, tài xế của ông Són tới cơ quan điều tra, sau đó khai nhận mình đã gây ra vụ tai nạn chết người. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã tiếp tục đấu tranh, điều tra làm rõ, đến chiều 15/5, ông Són thừa nhận mình đã gây ra vụ tai nạn nhưng để tài xế nhận tội thay mình.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào ngày 19/11/2016, Ngô Văn Sơn lái xe Innova chở 11 người trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Do đi quá lối nên Sơn lùi ô tô lại. Cùng lúc đó tài xế Lê Ngọc Hoàng điều khiển container đi phía sau thì thấy xe của Sơn lùi lại cách 70m nên bật đèn phanh đỏ, không phanh giảm tốc. Khi cách xe Innova của tài xế Sơn khoảng 10 mét thì tài xế Hoàng đạp phanh, đánh lái về phía bên phải đường. Do khoảng cách quá gần nên dẫn đến tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người tử vong và 5 người khác bị thương.

Kết luận điều tra cho thấy, khi vụ tai nạn xảy ra, trong người tài xế Sơn có nồng độ cồn. Xe của tài xế Sơn chở quá số người quy định. Hơn nữa, tài xế này còn lùi trên đường cấm lùi dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các phiên tòa lần lượt được mở nhưng không thể đi đến kết luận cuối cùng và gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận.

