Nghi vợ sắp cưới gọi điện cho trai lạ, nam thanh niên cuồng ghen ra tay sát hại

Ngày 9/2, thông tin trên báo VTC News, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ Nguyễn Đại Chung (SN 1990, quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Lê Thị T. ( (SN 1990, cùng quê) - vợ sắp cưới của nghi phạm.

Chị T. bị Chung bóp cổ chết tại phòng trọ ở thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - nơi cả hai đang sống chung.



Theo thông tin ban đầu, tại cơ quan chức năng, Chung khai nhận nguyên nhân sự việc xuất phát từ ghen tuông vợ chồng.

Chân dung nghi phạm vụ giết người ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, rạng sáng 8/2, Chung đang ngủ thì thức giấc và thấy chị T. ở trong nhà vệ sinh. Nghi chị T. ở trong đó nói chuyện qua điện thoại với người đàn ông khác, Chung liền nổi cơn ghen. Giữa 2 người xảy ra cãi vã. Sau đó, Chung bóp cổ chị T. đến bất tỉnh.



Báo Người Lao Động thông tin, sau khi chị T. ngất xỉu trên sàn, Chung bỏ mặc để vào giường đi ngủ tiếp. Đến khoảng hơn 7h sáng cùng ngày, Chung thức dậy vào nhà vệ sinh thấy chị T. đã chết. Chung rửa thi thể vợ sắp cưới rồi bế lên giường thay quần áo. Sau đó, nghi phạm thuê taxi chở thi thể đến Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ và đến Công an thị xã Phú Mỹ đầu thú.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

