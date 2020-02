Nghịch lý: Thờ ơ với cúm mùa nhưng nước Mỹ lại 'phát sốt' với virus corona mới có 11 ca mắc

Thế giới đang đổ dồn sự chú ý về Trung Quốc mà cụ thể là thành phố Vũ Hán - trung tâm của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV) gây ra (gọi tắt là dịch Corona). Thế nhưng ở phía Tây biển Thái Bình Dương là nước Mỹ, người dân đang vật lộn với dịch cúm mùa.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh - CDC, Mỹ, từ tháng 10/2019 đến 25/1/2020, ước tính có khoảng 19 triệu ca cúm, 180.000 ca nhập viện và 10.000 ca tử vong ở Mỹ trong mùa cúm 2019-2020.



Nhiều chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo việc người dân và chính quyền đang lo lắng thái quá cho dịch Corona trong khi chưa chúng chưa làm chết người nào ở trong nước, còn tỉ lệ tử vong trên thế giới chỉ khoảng 2%. Trong khi đó, dịch cúm mùa làm chết hàng chục ngàn người đang bị lãng quên bởi loại virus xa lạ.



Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho hay, dịch cúm mùa bắt đầu từ khoảng tháng 10/2019 đã khiến 12 triệu người dân Mỹ đến khám tại các cơ sở y tế. Hầu hết người bệnh đều có triệu chứng cảm cúm như sốt, ho, hắt hơi, nhức đầu. Trong số này có khoảng 300.000 phải nhập viện và có 68 trẻ em bị tử vong.



Chuyên gia Lynn Bufka thuộc Hiệp hội Tâm lý học Mỹ lý giải, dù mỗi năm có hàng ngàn người chết nhưng dịch cúm mùa đã quá quen thuộc. Hầu hết những người từng mắc bệnh đều không nhận thấy rằng đây là vấn đề quá lớn.



Để phòng chống dịch cúm mùa, nước Mỹ đã sử dụng 173 triệu liều vắc xin. Dù vậy con số này vẫn là chưa đủ so với nhu cầu tiêm chủng thực tế. Trong mùa dịch 2018-2019, chỉ có 45,3% người lớn và 62,6% trẻ em ở Mỹ được tiêm ngừa vắc xin cúm mùa.



Theo bản đồ phân bố dịch cúm mùa của CDC, hầu hết các tiểu bang đều đang đặt trong mức độ cảnh báo cao nhất về cúm mùa. Nhiều trường học ở các bang Tennessee, Arkansas,… đã phải đóng cửa vì dịch cúm.



Đáng nói, theo nhận định của CDC, tình hình dịch cúm năm nay vẫn không nghiêm trọng bằng cách đây hai năm. Dịch cúm mùa xảy ra vào mùa 2017-2018 cướp đi sinh mạng của khoảng 95.000 người Mỹ.

Bản đồ phân bố dịch cúm mùa đến ngày 25/1. Ảnh: CDC

Theo Tổ chức Y tế thế giới, bệnh cúm thông thường hay cúm mùa có thể làm từ 3-5 triệu người nhiễm bệnh, khoảng 650.000 người tử vong hằng năm trên toàn cầu.

Báo Cincinnati dẫn lời tiến sĩ Nora Colburn - bác sĩ về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Wexner của Đại học bang Ohio, cho biết: "Ai cũng có thể bị cúm. Với nhiều người Mỹ, bệnh cúm mùa đáng sợ hơn virus corona".



Tính đến ngày 4/2, nước Mỹ đã ghi nhận 11 ca nhiễm virus corona, trong đó có hai ca lây nhiễm từ người sang người. Nam bệnh nhân (35 tuổi) đầu tiên nhiễm bệnh đã được chữa trị thành công tại Trung tâm Y tế Providence (bang Washington) và đã được xuất viện.

WHO hướng dẫn rửa tay đúng cách ngăn ngừa virus corona