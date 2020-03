Nghịch tử cùng bạn dàn cảnh bị giang hồ đòi 100 triệu ép mẹ trả nợ để lấy tiền mua hàng đa cấp

Sáng 24/3, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai ) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Trắc (SN 1990), Nguyễn Đức Hoà (SN 2000) và Bùi Thanh Lộc (SN 1994, cùng ngụ xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo quy định của Pháp luật

Theo thông tin ban đầu, Trắc, Lộc và Hòa cùng sống trong một căn nhà trọ và cùng làm việc tại một công ty đa cấp có tên T.P.Đ. (xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Trong thời gian làm việc ở đây, nhóm này không có tiền để mua các sản phẩm của công ty nên đã nảy sinh ý định dàn cảnh vay mượn tiền của giang hồ để người thân trả nợ để lấy tiền đó đi mua hàng đa cấp của công ty.

Ngày 6/1, Trắc viết giấy vay nợ Lộc 100 triệu đồng rồi đưa cho Hòa ký với vai trò người làm chứng. Trong 2 ngày từ 8 đến 9/1, ba đối tượng này thay phiên nhau gọi điện cho bà Nguyễn Phương Thới (SN 1979, ngụ tỉnh Kiên Giang , là mẹ của Trắc) yêu cầu, ép buộc người phụ nữ này phải chuẩn bị tiền để trả nợ cho Trắc.

Ảnh minh họa

Nhóm này nói với bà Thới rằng, Trắc đã vay 100 triệu đồng của giang hồ và dã đến hạn trả nợ. Nếu Trắc không trả được tiền, nhóm giang hồ sẽ bắt cóc, đánh đập, tra tấn Trắc.

Nghe tin con trai vay nợ giang hồ, bà Thới vô cùng lo lắng nên ngày 11/1 đã đi vay mượn 50 triệu đồng để trả nợ. Biết bà Thới vay được tiền, nhóm của Trắc yêu cầu bà đến quán cà phê ở thị trấn Long Thành để trả nợ. Bà Thới sợ con trai có mệnh hệ gì thì ân hận cả đời nên thất thểu ôm cọc tiền từ quê lên Long Thành trả nợ cho con.

Khi gặp bà Thới ở quán cà phê, Hòa nói Trắc đã vay 100 triệu đồng, tiền lãi là 10 triệu đồng nên yêu cầu bà Thới trả 110 triệu đồng. Nhưng bà Thới chỉ có 50 triệu đồng nên đã khất Hòa 60 triệu còn lại. Hòa điện thoại cho Lộc đến và đồng ý nhận 50 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu Trắc viết giấy nợ 60 triệu đồng còn lại của Lộc.

Khi nhóm đang nhận tiền từ bà Thới thì bị Công an bắt. Tại cơ quan điều tra, nhóm này đã khai nhận toàn bộ vụ dàn cảnh ép mẹ Trắc trả nợ để lấy tiền mua hàng đa cấp.

Nga Đỗ (t/h)