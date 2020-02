Nghịch tử đánh bố tử vong sau trận cãi lộn nảy lửa

Công an tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt lệnh tạm giữ hình sự đối với Trương Tấn Thọ (SN 1994; ngụ phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ) để điều tra về hành vi hành vi Giết người. Nạn nhân là ông Trương V.V.M. (SN 1967, bố Thọ).

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 25/2, Công an tỉnh nhận được tin báo ông M. tử vong tại nhà nên đã nhanh chóng xuống hiện trường. Công an tỉnh phối hợp với công an TP Tam Kỳ điều tra về nguyên nhân tử vong, lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường.

Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy, ông M. tử vong trong tình trạng có vết thương vùng trán bị biến dạng mềm nhũn, vùng mắt biến dạng, vùng mặt dập nát, đỉnh thái dương bên phải sưng.

Theo người thên, ông M. bị ngã dẫn đến trọng thương nặng rồi tử vong. Song Công an tỉnh Quảng Nam nhận thấy nhiều điểm nghi vấn trong cái chết của ông M. nên đã tiến hành điều tra sâu. Công an tỉnh phát hiện, Thọ có nhiều điểm nghi vấn nên đã triệu tập về trụ sở phối hợp điều tra.

Gia đình tổ chức tang lễ cho ông M.

Tại cơ quan điều tra , ban đầu Thọ chưa khai nhận nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng buộc Thọ phải cúi đầu nhận tội. Đối tượng khai, sau khi đi nhậu về đã xảy ra mâu thuẫn với bố nên dùng tay đánh, chân đạp bố dẫn đến trọng thương, tử vong.

Cách đây vài năm, Công an huyện Phù Bình (Bình Binh) cũng thụ lý một vụ án tương tự. Đối tượng Phạm Công Tình (26 tuổi; ngụ thôn Chánh Đạo, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ) đã giết hại bố ruột là ông Phạm Văn Ơn.

Theo điều tra, khoảng 18h ngày 10/7, ông Ơn và con trai lớn là Phạm Văn Tưởng (SN 1987) xảy ra mâu thuẫn với Tình rồi dẫn đến đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Tình dùng gốc tre phóng vào đầu cha mình khiến ông Ơn ngã xuống nền nhà.





Chưa dừng lại, Tình xông vào đấm đá ông Ơn đến bất tỉnh. Ông Ơn được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó 4 ngày vì vết thương quá nặng. Sau khi ông Ơn chết, gia đình không báo cáo cơ quan chức năng mà tự ý mang thi thể về đi an táng. Tuy nhiên, vụ việc sau đó đã được cơ quan chức năng phát hiện nên tiến hành điều tra, làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)