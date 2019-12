Nghiện ăn gỏi, người đàn ông nhập viện cấp cứu vì hàng nghìn con sán lá gan lúc nhúc trong đường mật

Mới đây, bệnh nhân Vũ Văn Tr. đến từ Thủy Nguyên, Hải Phòng vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) phẫu thuật điều trị sỏi mật, loại bỏ hàng nghìn con sán lá gan ở trong đường mật.

Bác sĩ Phạm Trường Giang – Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện cho biết, trước đó bệnh nhân Tr. nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới sườn phải kèm theo sốt và vàng da. Thực hiện đầy đủ các xét nghiệm lâm sàng, siêu âm và chụp cắt lớp, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị nhiễm trùng đường mật do sỏi ống mật chủ, sỏi gan.



Theo Sức khỏe Đời sống, các bác sĩ tại bệnh viện Bưu Điện đã thực hiện phẫu thuật mở ống mật chủ của bệnh nhân để lấy sỏi, nội soi đường mật tán sỏi gan. Trong quá trình thực hiện phẫu thuật, bác sĩ phát hiện trong đường mật của bệnh nhân có hàng nghìn con sán lá gan. Được biết, sán lá gan là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh lý về đường mật như sỏi mật, sỏi gan và ung thư đường mật.



Sau đó, bệnh nhân được bơm rửa làm sạch đường mật. Sau khi đã ổn định phẫu thuật tại khoa Ngoại tổng hợp, ông Tr. tiếp tục được điều trị nội khoa bệnh lý sán lá gan. Sau 2 ngày phẫu thuật, Sức Khỏe bệnh nhân cơ bản đã ổn định.

Theo Zing thông tin, đến khi đã bớt đau đớn, bệnh nhân và người nhà được bác sĩ cho xem clip về quá trình phẫu thuật điều trị bệnh nhiễm trùng đường mật do sỏi ống mật chủ và sỏi gan. Tận mắt nhìn thấy hàng nghìn con sán lá gan trong đường mật của mình, ông Tr. không khỏi sợ hãi.



Ông Tr. kể lại, trước đây ông từng là ngư dân và thường xuyên ăn gỏi cá, gỏi ốc. Cứ vài 3 ngày ông lại ăn một lần. Đây rất có thể là nguyên nhân khiến ông phải nhập viện cấp cứu. Sau lần này, ông và gia đình sẽ bỏ hoàn toàn các món gỏi.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo: Để bảo vệ sức khỏe cũng như phòng tránh bệnh sán lá gan và nhiều bệnh ký sinh trùng khác, tuyệt đối không tiêu thụ các loại thực phẩm tươi sống chưa qua chế biến, nhất là tiết canh là các loại gỏi.



Nguy cơ bị liệt vì nhiễm giun sán từ đồ ăn tái. Nguồn: VTV 24

Thùy Nguyễn (t/h)