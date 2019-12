Nghiên cứu mới: Ăn ớt 4 lần/tuần giảm 40% nguy cơ đau tim

Chế độ ăn uống của mỗi người được tính theo thang điểm từ 0 đến 9, dựa trên mức độ tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải truyền thống. Chế độ ăn này gồm nhiều rau, trái cây và các loại hạt, các loại đậu, cá và chất béo như dầu ô liu. Thịt đỏ hiếm khi được tiêu thụ, sữa và trứng bị hạn chế.



Các tình nguyện viên tự báo cáo mức độ ăn ớt cũng như các loại thực phẩm chứa ớt theo cấp độ: rất thường xuyên, thường xuyên, thỉnh thoảng và không bao giờ. Kết quả cho thấy, những người trưởng thành có thói quen ăn ớt thường xuyên, khoảng 4 lần mỗi tuần đã giảm 40% nguy cơ tử vong do đau tim. Ngoài ra, nguy cơ tử vong vì mọi nguyên nhân và ung thư giảm 23% và 10%, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch vành cũng thấp hơn 34% so với những người không tiêu thụ ớt.