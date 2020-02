Nghiên cứu mới khẳng định: Thực hành yoga tăng cường chức năng não và ngăn ngừa trầm cảm

Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Thay thế và Bổ sung (Journal of Alternative and Complementary Medicine), đã đánh giá một nhóm 30 bệnh nhân Trầm cảm lâm sàng được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm.



Theo các nhà nghiên cứu, bao gồm cả những người đến từ Đại học Boston (Mỹ), cả hai nhóm tham gia các bài tập kết hợp về nhịp thở và Iyengar yoga - một hình thức yoga hatha (nền tảng của tất cả các môn yoga), được phát triển bởi B.K.S Iyengar (Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar - người sáng lập Iyengar yoga), nhấn mạnh vào chi tiết, độ chính xác và sự liên kết trong việc thực hiện các tư thế yoga.

Những người tham gia được chụp cộng hưởng từ (MRI) quét não trước buổi tập đầu tiên và sau buổi tập yoga cuối cùng, hoàn thành thang đo trầm cảm lâm sàng để theo dõi các triệu chứng của mình.



Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau 3 tháng cả hai nhóm đều cải thiện triệu chứng trầm cảm. Theo kết quả phân tích MRI của những người này, mức độ của phân tử truyền tin não GABA đã tăng lên sau ba tháng tập yoga, so với mức trước khi bắt đầu tập.



Theo nghiên cứu, sự gia tăng này đã được tìm thấy trong khoảng bốn ngày sau buổi tập yoga cuối cùng, nhưng sự gia tăng không còn được quan sát thấy sau khoảng tám ngày.

Chris Streeter - đồng tác giả nghiên cứu từ Đại học Boston cho biết: "Nghiên cứu gợi ý rằng, sự gia tăng liên quan đến mức GABA sau một buổi tập yoga là 'giới hạn thời gian' tương tự như phương pháp điều trị dược lý, hoàn thành một buổi tập yoga mỗi tuần có thể duy trì mức độ GABA cao".

Một điểm mạnh duy nhất của nghiên cứu này là việc kết hợp can thiệp yoga với hình ảnh chụp cộng hưởng từ của não, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thần kinh học, về cách mà yoga có thể giúp giảm bớt trầm cảm và lo lắng, theo Marisa Silveri - đồng tác giả nghiên cứu từ Đại học Harvard.



"Trong nghiên cứu này, chúng tôi thấy một hóa chất thần kinh quan trọng - GABA - có liên quan đến tâm trạng, cảm xúc lo lắng và giấc ngủ đã tăng đáng kể nhờ việc tập luyện yoga".

