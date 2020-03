Nghiên cứu mới: Người bệnh nhiễm COVID-19 có thể phát tán virus trong 20 ngày

Virus corona mới lây lan quá nhanh, điều này được phản ánh qua số lượng ca bệnh tăng chóng mặt hàng ngày. Tính đến hết ngày 19/3, số người nhiễm COVID-19 đã lên đến hơn 200.000 người tại hơn 172 quốc gia và khu vực, khiến gần 9.000 người tử vong.

Virus này vẫn tồn tại trong phân của một số trẻ em, điều này cho thấy nó có thể lây truyền qua đường phân-miệng. Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu từ Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản, bao gồm chuyên gia của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Cao Bin cho thấy, thời gian cách ly bệnh nhân cần phải kéo dài hơn.



Ông Mạnh Cao Bin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Caixin ngày 11/3: "Khoảng thời gian 20 ngày sẽ đảm bảo vượt qua thời gian phát tán virus dự kiến của một người". Bên cạnh đó, thời gian phát tán virus tương đối dài hơn cũng có nghĩa, bệnh nhân cần thời gian điều trị và cách ly dài hơn.

Một bài báo khác được xuất bản bởi tạp chí Y học Tự nhiên tuần trước, các nhà nghiên cứu Quảng châu đã theo dõi 10 trẻ em trong độ tuổi từ 2 tháng đến 15 tuổi. Kết quả cho thấy, 8 trường hợp liên tục dương tính khi lấy mẫu ở trực tràng sau khi mẫu dịch tiết ở mũi cho kết quả âm tính. Điều này khẳng định: "Đường tiêu hóa có thể phát tán virus; bên cạnh đó đường lây truyền phân - miệng hoàn toàn có thể xảy ra".



Những phát hiện này cũng cho thấy, xét nghiệm bệnh phẩm trực tràng có thể chuẩn xác hơn xét nghiệm bệnh phẩm mũi họng trong việc đánh giá hiệu quả điều trị và xác định thời điểm chấm dứt kiểm dịch. Tuy nhiên, bài báo cũng khẳng định nghiên cứu vẫn còn nhiều hạn chế.

Lá chắn COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất