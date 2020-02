Nghiên cứu mới: Phụ nữ ăn quả óc chó mỗi ngày giúp ngăn chặn ung thư vú

Ăn quả óc chó có thể làm thay đổi biểu hiện của gen khối u vú



Trong các nghiên cứu trước đây, các nhà nghiên cứu đã khám phá tác dụng của quả óc chó đối với sự tăng trưởng và phát triển ung thư ở chuột. Họ phát hiện, việc bổ sung dù chỉ là một lượng nhỏ quả óc chó vào chế độ ăn của chuột (đã bị cấy ghép ung thư vú ở người) làm chậm đáng kể sự phát triển ung thư. Mặc dù các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được các hợp chất dẫn đến tác dụng này, nhiều nghiên cứu khác chỉ ra axit ellagic, một axit-linolenic, beta-sitosterol, vitamin E và melatonin chính là thành phần chống ung thư của quả óc chó.

Để kiểm tra giả thuyết này, nhóm MCU đã tiến hành một thử nghiệm lâm sàng không dùng giả dược liên quan đến bệnh nhân ung thư có khối u vú đủ lớn để nghiên cứu và sinh thiết bệnh lý. Các bệnh nhân được chia thành nhóm tiêu thụ quả óc chó hoặc nhóm đối chứng. Sau khi thu thập sinh thiết, những phụ nữ trong nhóm đầu tiên bắt đầu tiêu thụ 56gr quả óc chó mỗi ngày đến khi phẫu thuật theo dõi. Các nghiên cứu bệnh lý xác nhận, các mẫu được thu thập từ chúng là khối u ung thư vú.

Hai tuần sau khi sinh thiết, những người phụ nữ đã trải qua một cuộc phẫu thuật khác, trong đó các nhà nghiên cứu đã thu thập các mẫu bổ sung. Sau đó, họ so sánh sự thay đổi biểu hiện gen giữa các mẫu phẫu thuật và mẫu cơ sở cho cả hai nhóm. Hồ sơ biểu hiện trình tự RNA cho thấy, tiêu thụ quả óc chó đã thay đổi đáng kể biểu hiện của 456 gen được xác định trong các khối u vú. Phân tích sâu hơn đã xác nhận việc kích hoạt các con đường thúc đẩy quá trình apoptosis (chết rụng tế bào được lập trình) và sự kết dính của tế bào, sự ức chế các con đường thúc đẩy sự tăng sinh và di chuyển tế bào trong các mẫu lấy từ nhóm tiêu thụ quả óc chó.



Dựa trên những phát hiện này, các nhà nghiên cứu đã kết luận: Tiêu thụ quả óc chó có thể ngăn chặn sự phát triển ung thư vú và tăng sự sống sót của bệnh nhân.



Hơn cả công dụng chống ung thư vú

Mặc dù chúng có nhiều calo và chất béo, nhưng hầu hết các chất béo trong quả óc chó là chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa, được coi là chất béo lành mạnh.



Với "danh sách" dinh dưỡng ấn tượng và nhiều lợi ích sức khỏe, siêu thực phẩm này là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, quả óc chó chứa khá nhiều calo, tốt nhất là tiêu thụ chúng ở mức độ vừa phải.

