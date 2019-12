Nghiên cứu mới: Tập thể dục cường độ cao giảm gần 4 lần nguy cơ tử vong do đau tim, ung thư

Ảnh minh họa.

Theo đó, các nhà nghiên cứu dùng mức MET (trao đổi chất tương đương) là thước đo lượng năng lượng được đốt cháy trong một hoạt động – cũng là một đại diện cho cường độ của một hoạt động thể chất. Bất cứ điều gì trên 6 MET được coi là tập thể dục mạnh mẽ. Chạy một dặm 10 phút là khoảng 10 MET. Đi xe đạp leo núi là 14 MET.



Kết quả nghiên cứu phát hiện, phụ nữ tập thể dục kém có nguy cơ tử vong vì bệnh tim và ung thư cao gần gấp bốn lần so với phụ nữ có khả năng tập luyện tốt (tập luyện từ mức 6 MET trở lên).

Tiến sĩ Ken Seldeen - giáo sư trợ lý nghiên cứu y học tại Đại học tại Trường Y & Khoa học Y sinh của Buffalo, cho biết cơ thể phản ứng với việc tập thể dục theo cách chuẩn bị cho những thách thức tương tự trong tương lai.



Một trong những bài tập mạnh nổi tiếng nhất là HIIT, bài tập cường độ vừa phải xen kẽ đang rất được nhiều người áp dụng. Một số nghiên cứu đã so sánh HIIT với việc tập thể dục mạnh mẽ liên tục - như đạp xe lên núi trong nửa giờ - và phát hiện, chúng có thể mang lại lợi ích tương tự.



Tuy nhiên, không phải chỉ tập luyện ở cường độ cao mới mang lại lợi ích sức khỏe. Nếu không đủ sức để thực hiện những bài tập khó nhằn, bạn có thể tìm đến những bài tập ở cường độ vừa phải, miễn là luôn cố gắng vận động và tham gia các hoạt động thể chất vừa phải và phù hợp với sức lực và cơ thể mình.



