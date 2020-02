Nghiên cứu mới: Trẻ ăn nhiều cá sẽ càng thông minh và ngủ ngon hơn

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho thấy các bậc cha mẹ nên khuyến khích trẻ ăn cá ít nhất một lần một tuần, vì siêu thực phẩm này sẽ giúp cải thiện nhận thức và chất lượng giấc ngủ của trẻ.



Nghiên cứu thực hiện bởi các nhà khoa học từ Đại học Pennsylvania được đăng tải trên tạp chí Khoa học báo cáo. Đây là nghiên cứu đầu tiên liên kết giữa việc tiêu thụ cá với cải thiện nhận thức và giấc ngủ.



Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã phân tích một mẫu của 541 trẻ em từ Nghiên cứu đoàn hệ Jintan Trung Quốc ở độ tuổi từ 9 đến 12. Trẻ em được giao nhiệm vụ hoàn thành bảng câu hỏi về mức độ thường xuyên ăn cá trong tháng qua.

Ảnh minh họa.



Các nhà nghiên cứu cũng yêu cầu phiên bản tiếng Trung của Thang đo trí thông minh Wechsler cho trẻ em được sửa đổi - một bài kiểm tra trí thông minh chung nhằm đo lường khả năng nhận thức của trẻ em. Mỗi đứa trẻ phải trải qua sáu cuộc kiểm tra bằng lời nói và sáu cuộc kiểm tra phi ngôn ngữ để đánh giá vốn từ vựng, kỹ năng số học và khả năng mã hóa.



Cha mẹ của những đứa trẻ cũng tham gia vào nghiên cứu. Cụ thể, các bậc cha mẹ đã được đưa ra Bảng câu hỏi về thói quen ngủ cho trẻ theo tiêu chuẩn, bao gồm các câu hỏi về tình trạng buồn ngủ ban ngày và thời gian ngủ. Các nhà nghiên cứu cũng đã xem xét các đồng biến như trình độ học vấn, nghề nghiệp và tình trạng hôn nhân của cha mẹ khi xem xét dữ liệu của họ.



Họ phát hiện, những đứa trẻ ăn cá hàng tuần đạt cao hơn 4,8 điểm trong các bài kiểm tra IQ so với những người báo cáo không bao giờ hoặc hiếm khi ăn. Hơn nữa, những đứa trẻ ăn cá có ít rối loạn giấc ngủ hơn, cho thấy chất lượng giấc ngủ của chúng cũng tốt hơn. Đặc biệt, ngay cả những đứa trẻ chỉ ăn cá 2-3 lần một tháng cũng đạt 3,31 điểm cao hơn.



Nói về phát hiện của nhóm, nhà nghiên cứu Jennifer Pinto-Martin tuyên bố, điều này có ý nghĩa rất lớn về tác động Sức Khỏe của cá, cho thấy mọi người nên tiêu thụ cá nhiều hơn, đặc biệt là trẻ em. Thực tế, cá hồi và các loại cá biển chứa omega-3 như EPA và DHA đóng vai trò trong sự hình thành và phát triển của các nơ-ron và khả năng nhận biết của não bộ.

Ảnh minh họa.



Pinto-Martin bổ sung, trẻ em từ 10 tháng tuổi có thể ăn cá, miễn là đã chia thành miếng nhỏ và lọc sạch xương; trẻ hai tuổi cũng nên được khuyến khích ăn cá. Cho trẻ ăn cá từ sớm giúp chúng quen dần với hương vị và dần yêu thích món ăn này.



Adrian Raine, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, việc kết hợp cá vào chế độ ăn của trẻ rất có lợi và tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng. Ăn cá giúp trẻ cải thiện nhận thức và giấc ngủ , cần thiết cho sự phát triển của trẻ.



Cách khuyến khích trẻ ăn cá



Đa dạng hóa các loại nước sốt để chấm cá.



Cá hoặc dầu cá có thể được trộn vào một món ăn yêu thích của trẻ. Bắt đầu với một lượng nhỏ sau đó tăng dần khi trẻ đã quen với mùi vị của cá.



Bọc cá bằng lớp phủ là thực phẩm trẻ yêu thích, chẳng hạn như phô mai hoặc khoai tây nghiền.

Vì trẻ em thường thích thức ăn ngọt, cá rán hay ướp một chút mật ong có thể là lựa chọn tuyệt vời.

Thùy Nguyễn (Theo Food.news)