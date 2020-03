Nghiên cứu mới: Virus corona mới có thể tồn tại trên bề mặt tối đa 3 ngày

Theo CNN, mới đây một nghiên cứu được tài trợ bởi Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, công bố chi tiết trên Tạp chí Y học New England thứ Ba vừa qua khẳng định: Virus corona mới có thể tồn tại trên bề mặt nhựa và thép không gỉ tối đa 3 ngày. Bên cạnh đó, loại virus này cũng có thể tồn tại trong khác sol khí sự lơ lửng của các hạt nhỏ hoặc giọt trong không khí - trong ba giờ.



Các kết quả của nghiên cứu cũng giúp các nhà khoa học biết được virus corona chủng mới có thể tồn tại bao lâu trên các bề mặt và không khí, dù vẫn cần có nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn để khẳng định điều này.

Các kết quả của nghiên cứu cũng giúp các nhà khoa học biết được virus corona chủng mới có thể tồn tại bao lâu trên các bề mặt và không khí.



Một số điểm nổi bật của nghiên cứu:



- Virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại 72 giờ khi tiếp xúc với thép không gỉ và nhựa.

- Loại virus này có thể tồn tại 4 giờ đồng hồ trên bề mặt đồng và 24 giờ trên bìa cứng.

- Trong aerosol (hay sol khí) nó vẫn tồn tại "trong suốt thời gian thử nghiệm" là ba giờ.



Các nghiên cứu chỉ ra, việc virus lan truyền nhanh như hiện tại có thể là qua sol khí và các bề mặt vật liệu "vì virus có thể tồn tại và lây nhiễm trong aerosol trong nhiều giờ và trên bề mặt cho đến nhiều ngày", các nhà nghiên cứu viết.



Một nghiên cứu riêng được công bố vào tháng trước trên Tạp chí The Journal of Hospital Infection cho thấy, virus corona mới ở người tương tự như SARS đã được tìm thấy tồn tại trên các bề mặt vô tri - bao gồm cả bề mặt kim loại, thủy tinh hoặc nhựa - trong chín ngày nếu bề mặt đó không được khử trùng.

CDC cũng từng khuyến khích người dân nên làm sạch và khử trùng các bề mặt và đồ vật thường xuyên chạm vào, như bàn, mặt bàn, công tắc đèn, tay nắm cửa và tay nắm tủ.



Các nhà nghiên cứu tiếp tục điều tra xem virus corona mới có thể tồn tại bao lâu trên bề mặt và thậm chí trong không khí. Theo Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, nhà dịch tễ học về bệnh truyền nhiễm tại Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Hai: "Như bạn đã biết đây là một loại virus được truyền qua các giọt nước và những mẩu chất lỏng nhỏ".

Trước đó, CDC cũng từng khuyến khích người dân nên làm sạch và khử trùng các bề mặt và đồ vật thường xuyên chạm vào, như bàn, mặt bàn, công tắc đèn, tay nắm cửa và tay nắm tủ.

Your browser does not support HTML5 video.

Nhiều nước đặt mua kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam.