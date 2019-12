Nghiên cứu mới: Uống nhiều rượu gây tắc nghẽn động mạch và suy tim

Một thực tế mà ai cũng biết đó là, tiêu thụ quá nhiều rượu có thể gây hại cho Sức Khỏe , đặc biệt là gan và tim. Tuy nhiên, những gì thực sự diễn ra bên trong gây ra vấn đề về tim mạch thì không phải ai cũng biết.



Mới đây, các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Bắc cực tại Na Uy khẳng định, uống nhiều rượu có thể dẫn đến tổn thương các mô tim, điều này gây ra nhiều vấn đề về tim khác nhau. Nghiên cứu chỉ ra, tiêu thụ quá nhiều rượu vào cơ thể làm tăng mức độ của dấu ấn sinh học trong máu, có thể ảnh hưởng xấu đến sức mạnh của mô tim và làm phát sinh các vấn đề về tim như tắc nghẽn động mạch hoặc suy tim

Ảnh minh họa.

Tác giả nghiên cứu - Olena Iakunchykova đến từ Đại học Bắc cực cho biết: “Bằng cách đo mức độ của một số phân tử trong máu, chúng tôi có thể thấy rằng những người nghiện rượu nặng có nhiều khả năng bị tổn thương tim dưới mức lâm sàng hơn những người uống ít rượu”.





Bên cạnh đó, nhóm các nhà nghiên cứu đã cố gắng xác định ảnh hưởng của mức độ tiêu thụ rượu khác nhau đối với tim bằng cách nghiên cứu các mẫu máu từ 2.525 người trưởng thành trong độ tuổi từ 35 đến 69. Nghiên cứu được thực hiện trong khoảng thời gian ba năm, từ 2015 đến 2018. Các mẫu máu bao gồm tất cả các tiêu chí quan trọng hoặc dấu ấn sinh học của sức khỏe tim.

Ảnh minh họa.

Những người tham gia tự báo cáo thói quen tiêu thụ rượu của mình. Nhóm những người tham gia bao gồm những người không uống rượu, những người uống rượu ở mức trung bình và những người nghiện rượu.



Nhóm nghiên cứu đã phát hiện, nhóm tham gia có kiểu uống cực đoan nhất có mức dấu ấn sinh học cao nhất so với những người uống ít và không uống rượu. Kết quả được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ.





Tác giả Iakunchykova bổ sung: “Kết quả của chúng tôi cho thấy, những người uống nhiều rượu đang tạo ra mức độ viêm cao hơn mức bình thường trong cơ thể, điều này có liên quan đến nhiều tình trạng sức khỏe, bao gồm cả bệnh tim mạch ”.

Rượu phá huỷ cơ thể người như thế nào? Nguồn: VTC

Thùy Nguyễn (theo food.ndtv)