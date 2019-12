Ngộ độc cá nóc sau liên hoan, 6 người dân Quảng Ngãi nhập viện cấp cứu

Báo SGGP thông tin, sáng hôm nay ngày 26/12, ông Tạ Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ) đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc tập thể do ăn cá nóc.



Theo đó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cũng cho biết, Bệnh viện vừa tiếp nhận 6 ca ngộ độc do ăn cá nóc. Trong số đó, 1 người đang nguy kịch, 1 người đang phải thở máy, một số bệnh nhân khác có biểu hiện rối loạn nhịp tim.



Theo VOV thông tin, sự việc xảy ra vào tối hôm qua (25/12). Sau khi đi biển về, ông Đồng Trinh Hoa trú tại thôn Tuyết Diêm 2 (xã Bình Thuận) đã tổ chức liên hoan tại gia đình với món cá nóc mú được các ngư dân đi biển mang về trước đó. Tuy nhiên, không lâu sau bữa ăn, 6 người phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vì có biểu hiện nghi ngộ độc

6 người dân Quảng Ngãi nhập viện cấp cứu vì ngộ độc cá nóc.

Danh tính 6 nạn nhân bị ngộ độc bao gồm: ông Đồng Trinh Hoa (49 tuổi), Lê Quang Thọ (44 tuổi), Nguyễn Văn Giờ, Nguyễn Minh Tòng (cùng 31 tuổi), bà Nguyễn Thị Suốt (49 tuổi) và cháu Lê Văn Độ (17 tuổi). Trong số đó, ông Đồng Trinh Hoa và ông Lê Quang Thọ đang trong tình trạng nguy kịch.





Chia sẻ về vụ việc, Bác sỹ Đinh Đạo - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết: “Khi các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu, các bác sĩ đã sơ cứu ban đầu. Những ca nặng hơn được đưa lên Khoa Hồi sức tích cực chống độc tập trung cứu chữa. Hiện nay, vẫn còn một vài ca nặng đang được các bác sĩ tập trung cứu chữa”.

Khi chế biến và đánh bắt khiến cá dập nát, độc tố ngấm vào thịt của cá sẽ gây ngộ độc khi ăn vào cơ thể.

Từ trước đến nay, các cơ quan chức năng luôn cảnh báo người dân không liều lĩnh chế biến và tiêu thụ cá nóc. Nguyên nhân bởi, cá nóc thường chứa Tetrodotoxin tập trung ở mang, da, mắt, máu, gan, tụy, thận và cơ quan sinh sản. Khi chế biến và đánh bắt khiến cá dập nát, độc tố ngấm vào thịt của cá sẽ gây ngộ độc khi ăn vào cơ thể.

Chỉ sau khoảng 5 phút đến 3-4 giờ, người ăn phải cá nóc có chứa Tetrodotoxin sẽ thấy ngứa miệng, lưỡi tê, môi tê, khó chịu. Sau đó, họ sẽ thấy mệt mỏi, mồ hôi vã ra, đau bụng, nôn,… nếu tình trạng kéo dài hoặc nguy hiểm hơn có thể dẫn đến tử vong.

Your browser does not support HTML5 video.

Độc tố của cá nóc nguy hiểm ra sao? Nguồn: VTC Now

Thùy Nguyễn (t/h)