Ngộ độc ốc biển: Ngư dân 1 người tử vong, 7 người nguy kịch

Ngày 8/1, đại điện UBND xã Bảo Ninh, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, một tàu cá của ngư dân địa phương đang đánh bắt ngoài khơi xa thì phải vào bờ khẩn cấp vì thuyền viên bị ngộ độc

7 ngư dân bị ngộ độc sau khi ăn ốc biển. Ảnh: SGGP

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh cho biết, tàu cá QB 91151 TS do anh Phan Anh Hùng (thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh) làm chủ tàu. Ngoài ra, trên tàu có 7 thuyền viên khác gồm: Hoàng Võ Linh, Phạm Văn Minh, Hoàng Dũng (cùng trú thôn Hà Thôn), Hoàng Văn Tài, Võ Văn Hải (xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh), Nguyễn Thanh Hải (thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh), Trần Sơn (phường Hải Thành, Đồng Hới).

Tàu này đang đánh cá ở ngư trường Quảng Ngãi thì phải vào bờ khẩn cấp vì các thuyền viên đột ngột bị trúng độc sau khi dùng món ốc biển. Thời điểm tàu vào đến bờ thì 1 thuyền viên đã tử vong, 7 người còn lại rơi vào trạng thái nguy kịch và đã được xe cứu thương vận chuyển từ Quảng Ngãi ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.

Theo nguồn tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, nạn nhân là anh Hoàng Võ Linh (19 tuổi, trú thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, huyện Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ).

Đáng chú ý, các ngư dân không biết họ ăn loại ốc nghi gây chết người là loại ốc nào.

Ảnh minh họa

Trước đó, hồi tháng 12/2019, một người phụ nữ ở Khánh Hòa cũng đã suýt mất mạng vì ăn ốc biển. Sau khi cùng 3 người trong gia đình ăn ốc luộc được bắt từ biển thì người phụ nữ cảm thấy người mệt lả, chân, tay, miệng, lưỡi đều tê và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Các bác sĩ kết luận nạn nhân bị ngộ độc do ăn phải con ốc bùn bóng có tên khoa học Nassarius.

Thực tế, có không ít trường hợp đã tử vong vì ngộ độc ốc biển. TS Phạm Xuân Kỳ - Trưởng phòng Hóa sinh biển Viện Hải dương học tại Nha Trang, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, bên trong những con ốc lạ có hình dáng đẹp được đánh bắt từ biển ẩn chứa rất nhiều hiểm họa khó lường. Đặc biệt, chúng có thể chứa thứ độc tố thần kinh cực mạnh là Tetrodotoxin và Saxitoxin.

Để tránh những tai nạn đáng tiếc, mọi người chỉ nên ăn những loại ốc phổ biến. Nếu được mời hoặc thấy người khác ăn những con ốc lạ thì nên cảnh giác từ chối và can khuyên.



Thậm chí, có một số loài ốc biển thông thường không độc, nhưng bất chợt có thời điểm nào đó chúng cũng có thể phát sinh độc tố. Các nhà nghiên cứu khoa học nghi ngờ độc tố trong ốc sản sinh từ vi khuẩn cộng sinh theo từng thời điểm. Vì vậy, khi nhận thấy có những triệu chứng lạ sau khi ăn ốc biển thì cần đến cơ sở y tế cấp cứu trong thời gian sớm nhất để được chữa trị kịp thời.

Cảnh báo ngộ độc do ăn ốc biển lạ

Kiều Đỗ (t/h)