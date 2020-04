Ngỡ hàn gắn với bạn trai, Linh Rin bất ngờ đăng caption đanh thép: 'Không có cái mùa xuân đấy đâu'

Đang là một trong những cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt, được nhiều người hâm mộ, Linh Rin và Phillip Nguyễn bất ngờ có dấu hiệu rạn nứt. Linh Rin thẳng tay xóa toàn bộ hình ảnh trên Instagram, bao gồm cả những bức chụp với bạn trai tỷ phú.

Cặp đôi thuở còn mặn nồng

Tất cả những gì hotgirl Hà Thành để lại là bức ảnh cũ chụp từ năm 2018 cùng dòng trạng thái tâm trạng ám chị chuyện tình cảm đang trục trặc. Cô viết: "Nếu có thể vì mình buồn mà khóc thì vì ai đó, mình buồn mà khóc cũng dễ hiểu. Nhưng nếu ai đó không vì mình mà mình bởi vậy cũng không vì mình thì đúng là một điều khó hiểu nhất trên đời này. Đúng không? Chỉ là sau cùng, cuộc đời này cốt lõi vẫn dạy chúng ta - dù thắng hay bại, đúng hay sai, được hay mất - cũng không vì đó mà đánh mất sự bình yên của bản thân. Điều vô giá ấy không thể tùy tiện mà đánh mất".

Trước đó, người hâm mộ cặp đôi tỏ ra vui mừng trước việc cả Linh Rin cùng Phillip Nguyễn đăng tải ảnh check in tập thể dục . Cư dân mạng cho rằng cả hai đang 'thả thính' và có ý làm lành. Tuy nhiên, động tháng mới nhất của Linh Rin trên trang cá nhân đã khiến nhiều người yêu mến cặp đôi trai tài gái sắc này thất vọng.

Cụ thể, Linh Rin đăng một dòng cảm xúc với lời lẽ khá đanh thép: "Không có cái mùa xuân đấy đâu". Không rõ người đẹp đang tự nói về mình hay muốn gửi lời đến "ai đó", nhưng hầu hết cư dân mạng cho răng cô đang ám chỉ chuyện tình cảm. Sau đó, người đẹp lại đăng một story khác với nội dung: "Me, myself and I" (Tạm dịch: Tôi, bản thân và chính tôi mà thôi).

Liệu đây là dòng tự nhắc nhở bản thân rằng sau tất cả chỉ người nên yêu nhất là bản thân, hay chỉ là dòng caption vu vơ nào đó? Động thái này của Linh Rin làm không ít fan hâm mộ suy đoán liệu có ẩn tình nào đó trong chuyện trục trặc tình cảm giữa cô và Phillip Nguyễn hay không? Dù vậy, hiện tại tất cả chỉ là những điều suy đoán của công chúng, hiện cặp đôi vẫn đang giữ im lặng trước những luồng thông tin.