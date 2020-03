Ngỡ ngàng cặp đôi khuyết tật bên nhau 10 năm đã chia tay vì anh chồng có người mới

Ở đời mấy ai biết được chữ ngờ, người cứ ngỡ là tri kỉ thì lại có thể quay đầu đi mất trong chớp mắt. Con người khó có thể dự đoán chính xác tương lai, mà đặc biệt với thứ tình cảm muốn biến vạn trạng như tình yêu lại càng khó có thể biết trước.

Mới đây, một trong những cặp đôi nổi tiếng bậc nhất mạng xã hội đã tuyên bố "đường ai nấy đi" khiến nhiều người ngỡ ngàng. A Ba và A Kiều là cặp đôi khuyết tật nổi đình đám mạng xã hội Trung Quốc , đã quyết định chia tay sau hơn 10 năm gắn bó bên nhau.

Trước đó, cư dân mạng biết đến cặp đôi này qua những video ngắn trên mạng xã hội Tik Tok và đã nhanh chóng chú ý, cảm động trước hoàn cảnh đặc biệt của hai người. Chàng trai là người khiếm khuyết cả hai chân, còn cô gái lại cụt mất một cánh tay. Cả hai tìm đến bên nhau lặng lẽ và chân thành, bền bỉ yêu thương như một phép bù trừ hoàn hảo khiến nhiều người không khỏi cảm động và ngưỡng mộ.

Được biết, cặp đôi đã bên nhau như hình với bóng suốt 10 năm qua bình yên và lặng lẽ. Cả hai cùng nhau yêu thương, chăm sóc đối phương:"Anh làm cánh tay cho em, em làm đôi chân cho anh". Câu chuyện tình lãng mạn lay động lòng người ngỡ chỉ có thể nghe kể qua chuyện cổ tích hay qua các bộ phim ảnh đã chạm đến trái tim của nhiều người. Sau 10 năm bên nhau, cả hai quyết định chia sẻ câu chuyện của mình với cư dân mạng và được mọi người ủng hộ hết mình, nguyện cầu thật lòng cả hai sẽ ở bên nhau đến lúc "đầu bạc răng long".

Ấy vậy mà chỉ sau 1 năm công khai, cặp đôi từng lay động lòng người ấy lại tuyên bố chính thức chia tay. Thậm chí, một nguồn tin cho biết hai người chia tay do chàng trai đã tìm được chân ái khác cho cuộc đời mình. Sau khi chia tay, cô gái quay về nhà phụng dưỡng cha mẹ, với cánh tay khiếm khuyết thay vì có chàng trai bán thân khi xưa.

Câu chuyện tình đẹp của cặp đôi khiếm khuyết đã đi đến hồi kết khiến cộng đồng mạng không khỏi hụt hẫng. Mối lương duyên hơn 10 năm cứ ngỡ là mãi mãi, ngờ đâu chỉ sau 1 năm đã thay đổi hoàn toàn. A Ba và A Kiều cứ ngỡ đã tìm được chân ái đời mình, nhưng nào ngờ tình yêu ở bên nhau còn là duyên là phận, hết duyên hết phận thì đành chia xa.

Nhiều người không khỏi hụt hẫng, ngỡ ngàng bởi cả hai đã bên nhau tới 11 năm trời, vậy mà không hiểu sao lại không thể cùng nhau đi tới cuối đới. Có người còn trách chàng trai thay lòng đổi dạ, chỉ mới nổi tiếng thôi đã chia tay và có người mới. Dù vậy, chỉ có người trong chăn mới biết chăn có rận, chúng ta ở ngoài không thể biết cả hai đã trải qua những chuyện gì mới quyết định chia xa.

Tình yêu vốn dĩ vẫn luôn thật khó đoán, không ai có thể chắc chắn được điều gì. Ngày hôm qua người có thể tâm tình thủ thỉ bên ta, hôm sau đã có thể ráo hoảnh quay mặt làm ngơ. Câu hỏi "tại sao..." sẽ mãi mãi còn bỏ ngỏ, bởi ngay cả người nói chia tay cũng chưa chắc đã biết phải giải thích ra sao, còn người ở lại đành gặm nhấm nỗi cô đơn tủi hổ một mình mà không thể biết được lý do. Cặp đôi khiếm khuyết A Ba và A Kiều đã từng rất hạnh phúc bên nhau, đã từng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, nhưng cuối cùng cũng chia tay trong sự nuối tiếc của biết bao người hâm mộ.

Chi Nguyễn (t/h)