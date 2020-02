Ngỡ ngàng nhan sắc cực phẩm của cặp đôi chính phim Mùa hè của hồ ly bản Thái

Hôm 3/2 vừa qua, đoàn phim "Mùa hè của hồ ly" bản Thái do đài PPTV remake - chế tác đã có buổi khai máy hoành tráng. Sau nhiều thời gian úp mở về dự án hợp tác đầu tiên, những thông tin về dư án của cặp đôi diễn viên Push Puttichai và Mai Davika đã chính thức được tiết lộ trong buổi lễ cúng. "Mùa hè của hồ ly" sẽ được chuyển tên thành "You Are My Heartbeat" trong phiên bản của Thái.





Nhà sản xuất bộ phim cho biết, dù là một tác phẩm remake nhưng You are my heartbeat sẽ có cốt truyện hoàn toàn mới mẻ, với sự tham gia đầu tư từ phía Trung Quốc. Tác phẩm sẽ được trình chiếu song song ở cả Thái Lan và Trung Quốc





Cả hai diễn viên Push Puttichai và Mai Davika đều là những gương mặt gây sốt màn ảnh Thái năm 2019 vừa qua, và đây là lần đầu tiên hai nhan sắc cực phẩm này được dịp hợp tác. Nếu như Push trở thành mũ nam ở hữu khuôn mặt điển trai 360 độ không góc chết sau bom tấn "Chiếc lá bay", thì Mai Davika lại khiến nhiều người rung rinh qua bộ phim "Yêu Chàng Cấp Cứu".

Push Puttichai được coi là một trong những soái ca màn ảnh hàng đầu Thái Lan, với không chỉ ngoại hình hấp dẫn, chuẩn nam thần mà còn là một Ngôi Sao đa-zi-năng. anh có thể đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc, bất kể là diễn viên, MC hay người mẫu. Ban đầu, Push thừa nhận bị chỉ trích khá nhiều do diễn xuất có phần gượng gạo, tuy nhiên chỉ sau một thời gian trau dồi, anh đã chứng minh được khả năng diễn xuất của mình và chiếm được cảm tình của người hâm mộ.

Mai Davika là mỹ nhân được mệnh danh là "Ma nữ đẹp nhất Thái Lan", mang trong mình 2 dòng máu lai Thái - Bỉ. Cổ sở hữu ngoại hình hàng top Tbiz cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ lên tới 1m75. Là một mỹ nữ đa tài, cô vừa có thể sải những bước chân "thần sầu" trên catwalk hút mắt người xem, vừa là một diễn viên có thực lực với diễn xuất chân thực. Không chỉ vậy, Mai Davika còn sở hữu một giọng ca tuyệt vời, ngọt ngào không kém vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Trả lời PV trong buổi lễ cúng đoàn phim, Mai cho biết cô có nhiều fan ở Trung Quốc nên cô rất hi vọng có thể gửi gắm một món quà đặc biệt và chỉn chu đến những bạn fan quốc tế.

Bộ phim "Mùa Hè Của Hồ Ly" (2017) đã từng gây sốt màn ảnh nhỏ xứ Trung với màn kết hợp của nữ diễn viên Đàm Tùng Vận và Khương Triều. Những màn đối đáp bất hủ của nữ chính Lê Yến Thư đã từng là tâm điểm được bàn luận xôn xao trên mạng, khi hình ảnh nữ chính mạnh mẽ, thẳng thắn đã giúp nhiều người hâm mộ đúc rút những bài học kinh nghiệm để đời. Người xem cũng vô cùng mãn nhãn trước nam chính Cố Thừa Trạch tuy lạnh lùng nhưng lại sở hữu một nụ cười tỏa nắng, khiến trái tim các thiếu nữ mê phim không khỏi rung động.

Chi Nguyễn (t/h)