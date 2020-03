Ngỡ ngàng nhan sắc thật của hotgirl `bắp cần bơ` không lung linh như trên ảnh selfie

Những bức ảnh chụp vội hay chụp "góc chết" của người qua đường luôn là những cơn ác mộng với hầu hết người, kể cả những nàng hotgirl , diễn viên, người mẫu... Khi không được chủ động pose dáng, chọn góc đẹp hay chụp dưới ánh sáng tốt, không mấy ai tự tin là mình vẫn xinh đẹp hoàn hảo.

Mới đây, Thanh Tâm - hotgirl "bắp cần bơ" cũng rơi vào tình cảnh này khi những bức hình chụp vội khoảnh khắc có phần kém xinh của cô nàng bị lan truyền trên mạng xã hội . Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước nhan sắc khác biệt so với ảnh selfie , clip tiktok mà hotgirl này thường tự đăng trên mạng.

Có thể thấy, trong những bức ảnh trên, hot girl "bắp cần bơ" có phần mũm mĩm hơn trông thấy, mặt khá tròn thay vì v-line như trong clip. Làn da, vóc dáng và ngay cả mái tóc của cô nàng cũng bị "dìm hàng" đáng kể, khiến cô nàng kém lung linh hơn hẳn bình thường.

Một số người cho rằng đây là... nhan sắc thật của Thanh Tâm khi chụp bằng cam thường, thiếu đi app chỉnh sửa làm trắng da, thon mặt,... Nhiều người khác cho rằng do bức ảnh này chụp lén, chụp vội với điều kiện ánh sáng kém, góc chụp phô nên đã khiến cô nàng kém xinh đi rất nhiều.

Trước đó, Thanh Tâm từng khẳng định mình không dùng app chỉnh ảnh nhiều, đa phần là chồng filter màu thôi. Môt số người cũng lên tiếng bênh vực hot girl "bắp cần bơ" rằng cô từng tâm sự mình chỉ đẹp ở một số góc mặt và khi quay clip hay chụp ảnh đều căn góc đó. Hơn nữa, khuôn mặt ai cũng có một vài "góc chết" nên chắc chắn không thể hoàn hảo ở một bức ảnh chụp bởi người lạ.

Sau đó, theo Zing , Thanh Tâm cho biết trong ngày ghi hình, cô bị ốm nên mặt có sưng, hiện đã bình thường trở lại. Hotgirl 10x cũng từng chia sẻ vào năm 2015 cô nàng nặng tới 65kg, khi đó cũng chưa biết chăm sóc ngoại hình. Sau khi niềng năng và Giảm cân , 10X cảm thấy tự tin hơn, vẻ ngoài cũng được khen ngợi và dần trở thành một trong những hotgirl nổi đình đám thời gian gần đây.

Trần Thanh Tâm (20 tuổi, TP.HCM) nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ loạt clip thả thính có phần "sến sẩm" nhưng lại rất đáng yêu cùng ngoại hình sáng. Cô hiện là sinh viên năm 2, ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Những câu "thính" tạo trend như: "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ/Yêu không cần cớ, cần cậu cơ" hay "Anh ơi gió đông cận kề, bao nhiêu lớp áo chẳng bằng... love anh" của Thanh Tâm đã nhận được nhiều sự thích thú của dân mạng.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)