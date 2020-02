Ngô Thanh Vân chính thức nhận lỗi khi đưa thông tin sai lệch về dịch virus corona

Trước đó, ngày 30/1 Ngô Thanh Vân khiến nhiều người hoang mang khi đăng tải bài viết với nội dung: "Nghe bạn nói, tối thứ 4, tức sáng sớm thứ 5 vẫn còn chuyến bay trực tiếp từ Vũ Hán đáp vào Việt Nam. Tại sao? Chúng ta không phải đã ngưng rồi sao? Nguy hiểm quá. Chặn luôn đi chứ. Phải bảo vệ người dân và con em chúng ta chứ?".

Sau đó, nhận ra sai lầm nên cô đã nhanh chóng gỡ bỏ bài đăng trên fanpage và gửi lời xin lỗi công khai đến công chúng. Nhận định bài viết của Ngô Thanh Vân đăng tải có nội dung sai sự thật và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, Sở đã yêu cầu nữ diễn viên đến làm rõ vụ việc. Được biết vào sáng 6/2, nữ diễn viên từng ủy thác cho người đại diện đến làm việc nhưng Sở từ chối, yêu cầu "đả nữ" phải đến làm việc trực tiếp.

Sáng 7/2, diễn viên Ngô Thanh Vân đã có mặt ở Sở để làm rõ thông tin cô từng đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến dịch virus corona.

Báo Người Lao Động thông tin, trên biên bản làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Ngô Thanh Vân giải thích rằng, do ban đầu muốn mọi người biết về dịch virus corona nên mới đăng tải bài viết này.



Tuy nhiên, bài viết của Ngô Thanh Vân đã vi phạm điểm e, khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin mạng. Nữ diễn viên đã có động thái gỡ bỏ thông tin sai ngay sau đó.

Đàm Vĩnh Hưng và Ngô Thanh Vân đã trực tiếp đến sở làm việc.

Theo Vietnamnet, trước đó vào khoảng 10h32p ngày 26/1, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đăng tải những thông tin sai sự thật về dịch virus corona với nội dung: “Tình hình hiện tại rất là đáng sợ mọi người ơi, 2 người TQ bị nhiễm đã chết tại bệnh viện Chợ Rẫy”. Thực tế, không có ca bệnh nào tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy , chỉ có 2 người Trung Quốc đang được điều trị do bị nhiễm virus corona ở đây mà thôi.

Sau đó, nam ca sĩ đã đến làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật khi thực hiện cung cấp thông tin trên mạng Internet, đồng thời mong được Sở TT&TT TP.HCM xem xét xử lý nhẹ.



