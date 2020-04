Ngoài mặt than ế ấm, Trúc Anh 'Mắt Biếc' bị nghi hẹn hò đạo diễn MV triệu view

Từ trước đến nay, trong showbiz Việt cũng như showbiz thế giới, chuyện đạo diễn - nàng thơ hoặc producer - ca sĩ hẹn hò vốn không phải là chuyện quá xa lạ. Cặp đôi đạo diễn và nàng thơ được nhiều người nghi vẫn hẹn hò gần đây nhất là Trúc Anh 'Mắt Biếc' và đạo diễn Nhu Đặng.

Sau thành công rực rỡ của bom tấn ' Mắt Biếc' , nàng Hà Lan Trúc Anh luôn thu hút nhiều sự chú ý. Không chỉ bởi lối diễn tự nhiên, vẻ đẹp trong trẻo, đôi mắt biếc long lanh tựa tình đầu của mọi chàng trai khiến dân tình nhiều lần rung động. Dù vậy, khi nói về chuyện tình cảm, Trúc Anh luôn khẳng định mình còn F.A. Cô từng nói: "Mọi người cứ bảo mình xinh như vậy chắc là "hoa đã có chủ rồi" nhưng không ai thèm làm cái chậu cho mình hết".

Trước đó, nhiều người nghi ngờ Trúc Anh đang hẹn hò với bạn diễn Trần Nghĩa (vai Ngạn) do hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau hoặc chăm chỉ tương tác trên MXH. Tuy nhiên, theo một nguồn tin trong ngành, nàng Hà Lan thực chất đang hẹn hò với đạo diễn trẻ Nhu Đặng. Nguồn tin này cho hay cả hai thường bị bắt gặp "show ân ái" trong studio làm việc của đạo diễn tài năng. Trúc Anh cũng công khai follow Instagram tên @naovanay do Nhu Đặng lập ra cho những con mèo mà anh nuôi.

Hơn nữa, cả hai thường xuyên comment nhiệt tình ở bài đăng của nhau trên mạng xã hội khiến cư dân mạng càng bán tính bán nghi. Mới đây nhất, Nhu Đặng còn share một clip về Trúc Anh với dòng caption đầy ẩn ý "Cô gái năm ấy chúng ta theo đuổi" và đính kèm nhiều icon trái tim cực tình tứ.

Trước loạt bằng chứng này, nhiều người nghi ngờ cặp đôi đang bí mật hẹn hò nhưng đành phải giữ kín vì sợ bị công chúng và người hâm mộ soi mói. Dẫu biết khi đã yêu thương thì ai cũng muốn công khai, khoe khoang người yêu của mình cho mọi người biết, nhưng với người nổi tiếng thì không phải là chuyện dễ dàng.

