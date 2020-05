Ngoại trưởng Mỹ khẳng định bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Mới đây, VTC News đã dẫn lại lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trả lời trong một cuộc phỏng vấn ngày 3/5 trên ABC: "Tôi có thể nói có bằng chứng lớn về việc virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán (Trung Quốc).

Chưa dừng lại ở đó, ông Mike Pompeo còn nhấn mạnh: "Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người hiện tại đều thấy được, Trung Quốc có lịch sử lây bệnh cho cả thế giới nhưng vẫn vận hành những kiểu phòng thí nghiệm không đạt chuẩn".

Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ cùng nhiều quan chức khác tại nước này, việc Trung Quốc che giấu sự nghiêm trọng của dịch bệnh ở giai đoạn đầu cũng như khả năng lây lan chóng mặt từ người sang người đã tạo ra hiểm họa lớn cho thế giới. Ngoài ra, việc Trung Quốc che đậy vấn đề này còn với mục đích tích trữ đồ bảo hộ từ trước.



Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng virus SARS-CoV-2 bị phát tán một cách có chủ đích, ông Mike Pompeo lại từ chối bình luận về vấn đề này.



Đáp trả các phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ, tờ Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc đã đăng tải một bài xã luận khẳng định ông Pompeo không hề có bất kỳ một bằng chứng nào về vấn đề này. Tờ Vietnamnet dẫn lại thông tin từ Thời báo Hoàn cầu có đoạn: "Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cuộc chiến tuyên truyền chưa từng có trong tiền lệ khi cố gắng ngăn cản các nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại đại dịch COVID-19".

Giống như Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, ông Trump cũng khẳng định virus corona chủng mới bắt nguồn từ 1 phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Trước đó, ông Trump cũng nhiều lần chỉ trích vai trò của Trung Quốc với đại dịch. Mới 1/5 vừa qua, người đứng đầu Nhà Trắng từng tuyên bố Bắc Kinh sẽ phải chịu trách nhiệm vì che giấu thông tin về sự bùng phát của dịch bệnh.



Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Mỹ, trong 24h qua, Mỹ ghi nhận thêm 26.459 ca nhiễm mới COVID-19 nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 1.188.122 trường hợp với 68.598 ca tử vong (tăng 1.122 người).

Trong đó, New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch khi ghi nhận thêm 4.670 ca nhiễm COVID-19 và 280 ca tử vong trong 24h qua. Hôm 3/5, Tổng thống Trump khẳng định trên Fox News rằng, nước này sẽ có vắc xin chống COVID-19 vào cuối năm nay.





