Chuyện ít biết về diễn viên Ngọc Huyền, người vợ tào khang 30 năm của danh hài Chí Trung

Thông tin Ngọc Huyền và Chí Trung chính thức đường ai nấy đi sau 30 năm đầu ấp tay gối đang khiến người hâm mộ vô cùng quan tâm.

Chí Trung - Ngọc Huyền đã từng là một cặp đôi nghệ sĩ rất đẹp

Dù đang ở độ tuổi U60, nghệ sĩ Ngọc Huyền vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp

một tiểu thư nhà giàu, nổi tiếng, con gái chủ tiệm ảnh Đại Tân nổi tiếng gần xa Phố Huế thập niên 80. Còn khi đó nhà nghệ sĩ Chí Trung lại rất nghèo, sống trong căn nhà tập thể chỉ vỏn vẹn 10m2. Làm đám cưới không lâu, cặp đôi không giấu được hạnh phúc khi đón con đầu lòng. Cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 30 năm của nghệ sĩ Chí Trung và vợ cũ Ngọc Huyền đã từng nhận được sự ngưỡng mộ của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Cả hai gặp gỡ và nảy sinh tình cảm khi bắt đầu theo học tại Nhà hát Tuổi trẻ. Trong suốt 5 năm đầu, cả hai bị gia đình Ngọc Huyền phản đối vì không môn đăng hộ đối, khi Ngọc Huyền làcon gái chủ tiệm ảnh Đại Tân nổi tiếng gần xa Phố Huế thập niên 80. Còn khi đó nhà nghệ sĩ Chí Trung lại rất nghèo, sống trong căn nhà tập thể chỉ vỏn vẹn 10m2. Làm đám cưới không lâu, cặp đôi không giấu được hạnh phúc khi đón con đầu lòng.

Sau khi kết hôn, nghệ sĩ Ngọc Huyền cùng chồng dành trọn thời gian cho những đêm kịch nghệ, cho ánh đèn sân khấu ở Nhà hát Tuổi trẻ. Cô không nhận bất kì bộ phim điện ảnh nào vì không thể thu xếp đi quay phim ở nơi xa, con cái còn thơ không yên tâm giao phó cho ai cả. Mãi đến tận năm 2008, Ngọc Huyền mới chấp nhận tham gia một bộ phim, mà bộ phim ấy cũng được quay... ở gần nhà. Đó là bộ phim Những chàng rể họ Lê, kể chuyện cuộc sống của 4 chị em gái cùng các chàng rể, trong đó vợ chồng nghệ sĩ Chí Trung - Ngọc Huyền đảm nhận vai vợ chồng anh chị cả.

Your browser does not support HTML5 video.

Chí Trung chăm sóc Ngọc Huyền đang mang bầu trong phim "Những chàng rể họ Lê"

Khi ấy, nghệ sĩ Ngọc Huyền từng tâm sự: "Trong gia đình, tôi và anh Trung đã giao ước với nhau, chỉ một người đi làm phim, một người phải lo cho gia đình, chăm sóc con cái, bởi vậy suốt nhiều năm qua tôi chỉ tập trung làm cho sân khấu. Các con bây giờ đã lớn, tôi cũng có nhiều thời gian hơn. Tôi khá hứng thú với vai diễn này nên đã đồng ý. Đây có thể xem là một sự trở lại thú vị." Nghệ sĩ đã nhập vai rất ngọt, dù nửa phim đầu phải đóng cảnh mang bầu, ngày nào cũng chịu "vác" bụng giả to tướng đi lại.

Mặc cho nhiều khó khăn, gian trở, Ngọc Huyền và Chí Trung đã chứng minh họ đã lựa chọn đúng đắn bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 30 năm, có với nhau 2 người con, 1 trai, 1 gái. Đầu năm 2019, Chí Trung vui vẻ khoe hình cháu nội với dòng trạng thái hào hứng, được nhiều người hâm mộ chúc mừng. Cả hai vui vẻ tận hưởng tuổi già bên nhau, thường xuyên đi du lịch, chụp ảnh, tặng nhau những lời có cánh trên facebook. Tuy nhiên, không có gì có thể kéo dài mãi mãi, tình yêu kéo dài 3 thập kỷ cũng đã phải đi đến hồi kết.

Khoảng 2 năm gần đây, nhiều người hâm mộ tinh ý phát hiện đã lâu rồi không thấy hai vợ chồng Chí Trung - Ngọc Huyền sánh bước. Nếu có xuất hiện trên mạng xã hội thì cũng là những bức ảnh đã được chụp từ lâu. Và cuối cùng, những đồn đoán, lo ngại của người hâm mộ và công chúng đã thành sự thực. Mới đây, nghệ sĩ Chí Trung đã thừa nhận ly hôn với nghệ sĩ Ngọc Huyền, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài hơn 30 năm.

Sau khi chia tay, nghệ sĩ Chí Trung đang hẹn hò với bạn gái mới là Á hậu Doanh nhân châu Á Trần Ngọc Lan. Còn về nghệ sĩ Ngọc Huyền, sau khi ly hôn, cô đã thoải mái chia sẻ những hình ảnh đi chơi, du lịch cùng con gái, bạn bè. Ở độ tuổi U60, nữ nghệ sĩ vẫn sở hữu nhan sắc tươi trẻ, thần thái vô cùng cuốn hút, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ.

Chi Nguyễn (t/h)