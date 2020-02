Ngổn ngang khẩu trang y tế tại các lề đường: Vừa mất mỹ quan vừa tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh

Vứt khẩu trang y tế đã qua sử dụng, nguy cơ lây bệnh khôn lường

Giữa nỗi lo sợ về dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra, người dân trong những ngày qua đều tranh thủ giành giật, chen lấn để mua được chiếc khẩu trang y tế, phòng bệnh cho bản thân và gia đình

Theo phản ánh trên báo Tuổi trẻ Online, trên các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3), Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh), Võ Văn Kiệt (Q.1), Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận), công viên Tao Đàn (Q.1)…, nhiều chiếc khẩu trang y tế đã sử dụng vứt bừa bãi tại nhiều điểm thu gom rác và các bãi rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Những chiếc khẩu trang dùng một lần vứt lăn lóc trên đường (Tuổi trẻ)

Chia sẻ về vấn đề trên, chị Ngọc Diễm, ngụ quận Thủ Đức cho biết: "Tôi thường xuyên đưa con nhỏ đến công viên vào cuối mỗi buổi chiều, phải chú ý con thường xuyên vì trẻ rất dễ tò mò lấy khẩu trang vương vãi ra nghịch rất nguy hiểm".

Việc làm vừa gây mất mỹ quan đô thị

Theo chia sẻ của bác sĩ Hồ Thượng Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, hành động vứt khẩu trang y tế đã sử dụng bừa bãi là hành động không nên, bởi những virus gây bệnh có thể tồn tại trong môi trường bên ngoài từ 30-60 phút, gây ảnh hưởng đến Sức Khỏe người dân.

Đồng thời, ông cũng khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang đúng với khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế

Lại vừa ảnh hưởng khôn lường đến sức khỏe, tạo nên mầm mống lây bệnh

Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cũng khuyến cáo: "Khẩu trang y tế đã qua sử dụng vứt ngoài đường ngoài nguy cơ lây nhiễm bệnh vì có thể còn chứa những loại virus của người bệnh, chúng còn làm mất mỹ quan đô thị".

Người trực tiếp chịu ảnh hường ở đây, trước nhất là công nhân vệ sinh. Họ là những người thường xuyên tiếp xúc với rác thải đường phố, trong đó có khẩu trang y tế đã qua sử dụng.

Hơn nữa, theo phản ánh của nguyên phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Lê Trường Giang, gần như 100% người dân đang sử dụng khẩu trang sai cách, như thế còn gây nguy hiểm hơn cả khi không đeo. Ông Giang chỉ ra sai sót:

"Người dân hiện nay đa số đeo vào rồi tháo ra, chạm tay vào khẩu trang rồi lại đeo lại, cứ thế nhiều lần. Vì thế, cần thông tin rộng rãi để người dân hiểu và tự quyết định cách bảo vệ cho mình".





Khuyến cáo sử dụng khẩu trang y tế đúng cách của Bộ Y tế

Việc đeo khẩu trang y tế tưởng chừng là đơn giản, thế nhưng nếu sử dụng sai thì nguy cơ nhiễm virus corona sẽ cao hơn.

Vì thế, ngay từ những buổi đầu khi dịch viêm đường hô hấp cấp xuất hiện ở Việt Nam, Bộ Y tế đã có những khuyến cáo giúp người dân bảo vệ mình bằng biện pháp đeo khẩu trang.

Bộ Y tế hướng dẫn cách đeo khẩu trang đúng cách

Theo đó, khẩu trang y tế chỉ nên dùng một lần rồi vứt đi và khi vứt nên cho vào thùng rác an toàn, có nắp đậy.

Mặt ngoài màu xanh của khẩu trang y tế có tình chống nước, người dân nên cho bề mặt đó ra ngoài. Còn mặt màu trắng, có tính hút ẩm nên quay vào trong, đẻ hơi thở thoát ra thấm vào khẩu trang.

Đeo khẩu trang phải che kín cả mũi và miệng.

Khi mang khẩu trang tuyệt đối không được sờ tay vào, vì động tác sờ tay sẽ vô tình làm cho bàn tay nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền lại bệnh cho chính mình và ngườu xung quanh.

Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra, thói quen lấy tay vo khẩu trang lại sẽ gây lây bệnh và các tác nhân gây bệnh khác cho bàn tay.

Khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai, tháo ra cho vào thùng rác an toàn.

Nhớ rửa tay sau khi tháo khẩu trang.

Your browser does not support HTML5 video.

Bí mật bên trong khẩu trang y tế - Báo Thanh Niên