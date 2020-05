Ấn Độ: 15 người ngủ quên trên đường ray bị cán tử vong, bệnh nhân COVID-19 nằm cạnh xác chết

Ngủ quên trên đường ray, 15 người bị xe lửa cán tử vong

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h15 sáng 8/5 (theo giờ địa phương) tại bang Mahaarashtra, phía tây Ấn Độ. Những nạn nhân thiệt mạng thuộc nhóm người lao động nhập cư ngủ quên trên đường ray xe lửa khi đang trên đường về quê.

Từ hình ảnh hiện trường có thể thấy, trên đường ray vương vãi toàn giày dép và đồ dùng cá nhân của nạn nhân. Không có Trẻ em nào trong nhóm lao động di cư trên.



Chia sẻ về vụ việc, tờ Reuters dẫn lời Bộ trưởng Piyush Goyal cho biết: "Tôi vừa nhận được tin buồn về những người lao động bị xe lửa đâm tử vong. Việc cứu hộ đang được gấp rút tiến hành".

Hiện trường vụ việc.



Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ đài NDTV cho hay, tất cả nạn nhân nằm trong nhóm 20 người di cư. Những người này là công nhân, đang dự kiến đi tới bang Madhya Pradesh. Thảm kịch xảy ra có thể là do những người này nghĩ các đoàn tàu đã ngừng hoạt động do lệnh phong tỏa ở nước này để ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19, nên mới vô tư ngủ ở trên đường ray.



Trước đó, nhóm người này từng đi bộ hơn 150km từ Jalna đến Bhusaval. Chia sẻ trên Twitter, Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết tài xế xe lửa khi nhìn thấy nhóm người trên đường ray đã cố gắng dừng đoàn xe chở hàng lại nhưng không kịp. Các nạn nhân bị đâm chết giữa các ga Badnapur và Karmad thuộc khu vực Parbhani-Manmad.



Theo sĩ quan cảnh sát địa phương, vụ tai nạn đã khiến 15 người tử vong. Trong số những người may mắn sống sót, 4 người đang bị sốc và được tư vấn tâm lý. Người thứ năm bị thương phải đưa nhập viện ở Bệnh viện dân sự Aurangabad.



Bộ Đường sắt Ấn Độ đã yêu cầu điều tra vụ việc. Thủ hiến bang Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan cũng đã gửi lời chia buồn và đề nghị mọi người giúp đỡ gia đình của các nạn nhân.

Nhiều người dân nghèo Ấn Độ, đặc biệt là những người lao động đã lựa chọn việc đi bộ để về nhà hoặc để di chuyển đến các địa điểm khác.

Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, Ấn Độ đã phong tỏa đất nước từ cuối tháng 3. Do đó nhiều người dân nghèo Ấn Độ, đặc biệt là những người lao động đã lựa chọn việc đi bộ để về nhà hoặc để di chuyển đến các địa điểm khác. Quãng đường đi thường khá xa và mất rất nhiều ngày mới có thể đến nơi họ mong muốn.

Tính đến trưa 8/5, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 54.409 người nhiễm COVID-19 với 1.890 ca tử vong.



Bệnh nhân nhiễm COVID-19 nằm cạnh xác chết trong bệnh viện

Mới đây tại Ấn Độ nhiều người đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh bệnh nhân nhiễm COVID-19 nằm cạnh các xác chết được bọc trong túi đựng xác ở một bệnh viện thành phố Mumbai. Được biết, cảnh tượng được gh i lại ở bệnh viện Sion - một trong các cơ sở lớn tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 ở Mumbai.

VTC News dẫn lại thông tin từ đài NDTV cho thấy, bệnh nhân nằm điều trị trên các giường bệnh liền hề, xung quanh có ít nhất 7 thi thể, người nhà bệnh nhân cùng người bệnh ở xung quanh dường như đã quen với cảnh tượng này.

Tính đến trưa 8/5, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 54.409 người nhiễm COVID-19. Ảnh minh họa.

Ngay khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người chỉ trích bệnh viện không tuân thủ đúng quy trình xử lý xác chết bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo WHO. Trả lời về vụ việc, ông Pramod Ingale - Giám đốc bệnh viện Sion cho biết, một số người nhà bệnh nhân không muốn nhận lại thi thể nên bệnh viện đành tạm thời để xác chết trong phòng bệnh.

Ông cũng cho biết, bệnh viện chỉ còn 4 chỗ trống nên gây khó khăn trong việc đưa thi thể bệnh nhân COVID-19 vào, vì điều này có thể ảnh hưởng đến những xác chết không liên quan đến dịch bệnh.





Bên cạnh đó, vị lãnh đạo bệnh viện khẳng định, thi thể được bọc trong túi xác nên không có nguy cơ lây nhiễm, có thể video này được quay lại khi họ đang đợi sự đồng ý của gia đình để di dời các thi thể đi.

Đoạn video được ghi lại.



Thùy Nguyễn (t/h)