Ngứa cổ bật ho ra nửa lít máu, người đàn ông tá hỏa phát hiện mắc bệnh hiểm

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân ho ra máu nghiêm trọng, phát hiện vỡ phình động mạch phổi nguy kịch. Đó là một người đàn ông 61 tuổi, 10 ngày trước bệnh nhân than ngứa cổ rồi bật ho ra tới nửa lít máu. Sau đó, bệnh nhân được đưa tới Bệnh viện Việt Đức điều trị.

TS Lê Thanh Dũng - Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Việt Đức cho biết: Trong 9 ngày qua, bệnh nhân tiếp tục ho thêm 4 lần nữa, với số lượng máu khoảng 300-500ml, máu đỏ tươi, mạch nhanh, huyết áp tụt. Khai thác bệnh sử không phát hiện bệnh nhân có tiền sử đặc biệt.



Nhận thấy tình trạng nguy kịch, các bác sĩ tiến hành chụp cắt lớp vi tính, phát hiện thấy tổn thương tổ chức kẽ lan tỏa hai phế trường phổi, giả phình nhánh động mạch thùy dưới phổi trái, phát hiện ổ giả phình nhánh động mạch thùy dưới phổi bên phải kích thước 6x10mm đang chảy máu.



Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp điều trị can thiệp tối thiểu là can thiệp nội mạch làm tắc nhánh mạch phình.



Các bác sĩ mất 30 phút để tiến hành nút chọn lọc nhánh động mạch giả phình bằng các cuộn kim loại (coils). Sau thời gian can thiệp, kiểm tra thấy đã tắc hoàn toàn ổ giả phình, tình trạng mạch huyết động tạm thời ổn định, đang tiếp tục được theo dõi và điều trị sát.

Từ trường hợp này, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức khuyến cáo người dân cần nhận biết các mức độ và sự nguy hiểm khi ho ra máu



Ở mức độ nhẹ là khi ho từng bãi đờm nhỏ có lẫn máu, lượng máu bật ra không quá 50ml, mạch và huyết áp không thay đổi.



Nặng hơn, khi ho ram áu với lượng từ 50 đến 200 ml. Lúc này mạch đập nhanh hơn còn huyết áp chưa thay đổi, hô hấp bình thường.

Ho ra máu ở mức độ nặng khi lượng máu đã ho ra nhiều hơn 200ml/lần hoặc 600 ml/48 giờ. Hình ảnh chụp chiếu sẽ phát hiện nhiều tổn thương phổi, có biểu hiện suy hô hấp , trụy tim mạch.



Ho máu sét đánh nguy hiểm nhất thường xuất hiện đột ngột, chảy máu khối lượng lớn, ồ ạt tràn ngập 2 phổi gây ngạt thở và tử vong nhanh nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời.



Các chuyên gia lý giải, nguyên nhân dẫn tới hiện tượng ho ra máu thường là do loét hoặc vỡ mạch máu trong lao, giãn phế quản, vỡ phình mạch Ramussen, vỡ mạch ở đoạn dừng lại Von-Hayek, ung thư phổi.



Xuất huyết có thể do tăng áp lực mạch máu: Phù phổi huyết động, tăng tính thấm của mạch máu trong phù phổi tổn thương. Hay các dạng ổn thương màng phế nang mao mạch cũng có hiện tượng ho rá máu như: Hội chứng Good Pasture, rối loạn đông máu có bệnh phổi kèm theo.



