Từ vụ ngừng tuần hoàn vì uống rượu ngâm hạt cau: Uống rượu ngâm ngày Tết sao cho an toàn?

Những loại rượu tự ngâm tại nhà ngày càng được ưa chuộng vì an toàn và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đấy là khi uống với liều lượng vừa đủ và sử dụng đúng cách.

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, ngày 14/1 đơn vị đã tiếp nhận một nam bệnh nhân 38 tuổi tên Hoàng Văn N. Được biết, bệnh nhân đến từ Đồng Hỷ, Thái Nguyên, nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, nghi do uống rượu ngâm hạt cau khô.

Qua tìm hiểu, người nhà bệnh nhân cho biết, trước đó bệnh nhân bị kích thích, vã mồ hôi, vật vã và toàn thân tím tái sau khi uống hơn 300ml rượu ngâm hạt cau khô. Đến khi kiểm tra, các bác sĩ khẳng định, khi vào viện bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, da lạnh và tím tái toàn thân, vệ sinh không tự chủ.

Tờ An Ninh Thủ Đô dẫn lại lời Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên THS.BS. Lê Duy Đạo bổ sung: "Đồng tử bệnh nhân hai bên đều bị co nhỏ, không huyết áp cũng không mạch, nhịp tim rời rạc. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu hồi sức tích cực, đặt nội khí quản và dùng thuốc, thở máy rửa dạ dày cho bệnh nhân. Đến nay, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và ăn uống, sinh hoạt bình thường, dự kiến 1 đến 2 ngày nữa có thể xuất viện".

Những lưu ý khi uống rượu tự ngâm tại nhà



THS.BS. Lê Duy Đạo khuyến cáo, vốn là loại thuốc được dân gian lưu truyền có thể chữa bệnh về răng lợi hiệu quả, thế nhưng nếu tự ý uống với số lượng nhiều có thể gây ngộ độc. Chỉ sử dụng rượu với liều lượng phù hợp sau khi pha loãng.



Nhiều chuyên gia sức khỏe cũng khẳng định, rượu ngâm ngày càng phổ biến vì được nhiều người cho rằng tốt cho Sức Khỏe và chữa được nhiều bệnh. Họ cho rằng, bất cứ thứ gì tốt, bổ đều có thể ngâm với rượu như sâm đất, chuối hột, đinh lăng, hạt cau... đến các loại động vật như rắn, ong bò vẽ, bìm bịp, tắc kè, rết, mật cá trắm... rồi thường xuyên uống hàng ngày.



Tuy nhiên, việc sử dụng các loại thảo dược cũng như động vật để ngâm rượu mà không rõ công dụng có thể làm tăng nguy cơ bị ngộ độc . Nguy hiểm hơn, nếu uống quá nhiều có thể dẫn đến việc ngừng chức năng hệ tuần hoàn và hệ hô hấp. Đặc biệt, các loại rượu ngâm mua về và bán trôi nổi trên mạng, ngoài chợ được trộn đủ các nguyên liệu không tên, dùng rượu đế hoặc cồn trộn lẫn hương liệu và chất tạo màu để rượu có màu cánh gián đẹp mắt càng thêm nguy hiểm cho sức khỏe.

