Chuyện hôn nhân của nam diễn viên 'đểu' nhất màn ảnh Việt: Thoát 'án' ly hôn nhờ...tô phở

Là gương mặt quen thuộc qua các bộ phim như 12A và 4H, Những ngọn nến trong đêm, Ma làng, Nhà có nhiều cửa sổ,.. hay mới đây nhất là Cô gái nhà người ta, Anh Tuấn đều ghi dấu ấn với các nhân vật đểu cáng, bởi khuôn mặt trông rất “bụi”.

Tuy nhiên, ở ngoài đời, anh là một người thích giúp đỡ người khác và có chuyện tinh yêu “oan gia ngõ hẹp” với đầy đủ các cung bậc cảm xúc nhưng cũng không kém lãng mạn.

Chuyện tình “công chúa và chàng cóc”

Anh Tuấn và bà xã Nguyệt Hằng quen nhau khi cùng học chung khoá II lớp đào tạo diễn viên kịch nói của Nhà hát Tuổi trẻ. Khác với Tuấn Anh bất cần đời, ăn mặc lôi thôi, nói năng cục mịch thiếu tế nhị, Nguyệt Hằng lúc đó là một cô gái thùy mị, dịu dàng.



“Lần gặp đầu tiên, tôi chưa có ấn tượng về Nguyệt Hằng. Thời điểm đó, cô ấy đã có bạn trai và bản thân tôi cũng đang yêu một cô gái khác. Rồi duyên số thế nào, chúng tôi xích lại gần nhau, càng gần nhau, làm việc cùng nhau, chúng tôi lại càng gắn bó”, Anh Tuấn kể về mối nhân duyên của mình.





Khi biết Nguyệt Hằng yêu Anh Tuấn, gia đình hai bên đều phản đối

Chuyện tình của họ cũng có nhiều sự trái khoáy, bởi nữ diễn viên Nguyệt Hằng vốn sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha cô là biên đạo múa Hoàng Hà, mẹ là diễn viên Bích Nguyệt, Hằng từ nhỏ đã được cha mẹ bao bọc, nuông chiều như công chúa. Còn Anh Tuấn sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ bởi cha mẹ chia tay, cuộc sống rất khó khăn.



Chằng ai “ngờ” đến việc Anh Tuấn và Nguyệt Hằng có thể trở thành một cặp, bởi họ từng ghét nhau ra ma mặt. Chàng từng ghi “thù” nàng vì lúc đi học, Nguyệt Hằng là cán bộ lớp, hay xăm soi chuyện anh đi học muộn và ngủ trong giờ. Có lần Anh Tuấn muốn mượn xe máy của Nguyệt Hằng vì có việc gấp nhưng cô nhất định không cho.



Thế rồi, tới như định mênh sắp đặt, cả hai dần yêu nhau. Biết chuyện, bố mẹ Nguyệt Hằng ra sức ngăn càn con gái vì thấy Anh Tuấn quậy phá, chơi bời, nghịch ngợm. Còn mẹ Anh Tuấn thì khuyên bạn gái con trai: “Con ơi, con đừng lấy nó. Con lấy nó là con khổ đấy”.



Cũng lạ đời, ngày còn trẻ, Nguyệt Hằng cũng thuộc diện có nhan sắc, dù không “nghiêng nước nghiêng thành” nhưng cũng đốn tim biết bao chàng trai cùng trang lứa. Với nhan sắc của chị, để kiếm một anh chàng bảnh bao, khá giả không khó. Cho nên, tin chị kết hôn với Anh Tuấn với gây bao sự ngỡ ngàng cho anh em, bè bạn. Đến mức, khi Nguyệt Hằng mới về ra mắt, mẹ chồng tương lai còn hỏi thẳng: “Tại sao bao nhiêu người đàn ông khá giả khác con không yêu? Yêu con trai mẹ làm gì?”. Chị cũng không lý giải được vì sao, chỉ biết rằng chị yêu thương anh thật lòng.



Nhờ sự kiên định trong tình yêu, năm 1996, cặp đôi đã kết nghĩa phu thê, chung sống cùng một mái nhà. Chính nữ diễn viên Nguyệt Hằng từng tự hào chia sẻ rằng, chồng mình chính là hậu phương vững chắc đề chị yên tâm theo nghề diễn và có được thành công như bây giờ. Thời điểm mới cưới phải thuê nhà trọ, thương vợ vất vả, Anh Tuấn quyết định gác lại đam mê để bứt ra ngoài làm kinh doanh. Nhiều lần nhớ nghề, quay lại thấy đồng nghiệp đang đóng vở mới lại lủi thủi ra quán uống rượu một mình. Thế nhưng, trước mặt vợ con, anh vẫn tươi cười như không có gì xảy ra.



Đặc biệt, anh cũng là mẫu người đàn ông của gia đình, sẵn sang vào bếp khi vợ đi diễn, chăm con hết mực chu đáo. Tuấn Anh cũng tự bộc bạch rằng: “Hạnh phúc của gia đình nhiều lúc không hẳn nằm trong sự chèo chống nhẫn nại của người phụ nữ mà còn ở tính nết hiền lành, sự ứng xử cao cả, vị tha của người đàn ông”.



Chuyện kinh doanh của Anh Tuấn vốn gặp nhiều thăng trầm, lúc mở quán rượu, anh suýt nghiện. Khi mở quán cà phê internet thì anh đắm đuối chơi game. Mặc dù chán nản nhưng chị Hằng chưa một lần than vãn hay trách móc mà lại ủng hộ anh làm lại từ đầu.



Sau này, có lần anh vào Sài Gòn buôn quần bò, lãi nhiều nhưng chi tiêu nhiều hơn nên vẫn tay trắng..., khiến cuộc hôn nhân nhiều lần rơi vào lao đao.





Màn cứu vãn hôn nhân bằng… tô phở



Khi cuộc sống hôn nhân rơi vào bế tắc, tưởng chừng không thể níu giữ, đến mức cả hai đã viết đơn ly hôn. Thế nhưng, khi đến nộp cho phường thì không đúng ngày nên cả hai rủ nhau đi ăn phở rồi về nhà… không ly dị nữa.



Lúc ở Anh Tuấn ở Sài Gòn là thời điểm cuộc sống của cả hai khó khăn nhất. Chị Hằng cũng từng nghĩ sẽ không thể níu kéo hôn nhân với anh. Cũng đúng lúc đó, chị lại nghe tin Anh Tuấn có tình cảm với người khác, nên lần nữa quyết tâm vay tiền để vào Sài Gòn dứt khoát đòi bỏ. Tuy nhiên, phần Anh Tuấn cũng nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương vợ, con cái phải chịu thiệt thòi vì không còn được sống với bố mẹ đẻ, anh quyết định quay đầu. Chị Hằng vào đến nơi, thấy tình hình cũng không quá nghiêm trọng, lại chịu tha thứ cho anh.

Cặp đôi đã từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, thậm chí trên bờ vực đổ vỡ



Nguyệt Hằng cũng cho biết thêm, trước khi vào Sài Gòn, anh suy nghĩ nhiều tới mức nửa đêm gọi vợ dậy hỏi: "Hay ngày mai anh chạy xe ôm?", khiến chị bật khóc. Chính điểm đó làm chị quý và thương anh nhiều hơn, bởi anh Tuấn sẵn sàng bỏ qua sĩ diện để thay đổi cuộc sống. Điều này làm chị nhớ mãi.

Đồng thời, theo chị Hằng, ngoài bản tính gia trưởng, bắt nạt vợ, hay quên, ham chơi là thế nhưng lại có những ưu điểm riềng. Sau mỗi lần đi chơi về, anh lại chăm sóc vợ rất chu đáo. Có những lần, dù vợ đi làm về mệt rũ rượi nhưng Anh Tuấn vẫn dựng chị dậy rồi rang cơm, bón cho vợ từng thìa.



Chị cũng cho hay, tử ngày yêu nhau đến giờm chồng chị chưa bao giờ nói "Anh yêu em" hay một câu ngọt ngào với tôi. Thậm chí, khi chị đi công tác vài ba tháng, anh cũng chỉ nhắn một tin "Anh nhớ…", chứ không thèm nói là nhớ “em”.



Đằng sau một con người ham chơi, Anh Tuấn lại là người bố rất yêu con, theo chị Hằng nhận xét, nhiều lúc chị cũng giật mình khi chứng kiến cách anh ấy chăm sóc con. Anh để ý tới con nhiều hơn cả vơ, dù chính chị nuôi con từ khi lọt lòng.



Trải qua 24 năm hôn nhân với biết bao thăng trầm, hai vợ chồng anh chị có với nhau 4 đứa con, 3 gái, 1 trai. Con gái lớn của họ sinh năm 1996, từng là du học sinh tại Đức và đã kết hôn.

Giờ đây, gia đình Anh Tuấn - Nguyệt Hằng đang tận hưởng những trái ngọt của 24 năm hôn nhân

Chị Nguyệt Hằng mãn nguyện, chia sẻ: “Với nghệ sỹ, sự nhạy cảm và rung động là điều cần thiết. Nhưng phải biết tỉnh táo. Mình có thể mất hết những gì đang có chỉ vì những rung động, những xao xuyến đầy cám dỗ. Trong mọi hoàn cảnh, phải biết đâu là nơi đang đợi mình trở về. Đã có lúc, tôi từng muốn buông tất cả. Gia đình đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ. Nhưng lạ lắm, vợ chồng tôi cãi nhau to đến mấy, 2-3 ngày không nhìn thấy nhau là không chịu đựng được. Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy, ly hôn thì dễ, sống được với nhau hòa thuận, ấm êm mới khó. Tôi lập gia đình sớm. Khi sinh con, tôi mất nhiều cơ hội nghề nghiệp. Những tôi nhận ra, mình hy sinh bao nhiêu rồi cũng sẽ được bù đắp bấy nhiêu thôi. Vợ chồng tôi không giàu có nhờ nghề nhưng thanh thản vì đã được sống với đam mê. Tôi cũng hài lòng và hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình”.



Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi diễn viên Anh Tuấn - Nguyệt Hằng





Minh Tú (t/h)