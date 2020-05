Người bác tàn tật quyết đưa cháu 3 tuổi bị bỏ rơi ở tòa án Bắc Giang về nuôi dù kinh tế rất khó khăn

Tuy nhiên, mẹ cháu bé là chị Đ.L.T. nói rằng, dù nhận con nhưng cũng không đủ điều kiện kinh tế để nuôi một nách 3 đứa. Vì thế đã nhờ chị gái nuôi giúp.

Bà Đào Thị Bình (chị gái chị L. và là người nhận nuôi cháu bé) cho biết, bản thân là người tàn tật, không chồng con, kinh tế khó khăn. Hàng ngày chỉ chạy chợ bán rau kiếm đồng ra đồng vào. Thế nhưng bà vẫn quyết nhận cháu trai về nuôi vì không muốn cháu phải vơ vơ. "Cháu về ở với tôi, bác cháu có nhau, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau...", bà Bình nói.

Cháu bé bị bố bỏ rơi đã được bác ruột nhận về nuôi

Sau khi phát hiện sự việc, phía tòa án đã bàn giao cháu bé lại cho chính quyền địa phương để làm các thủ tục đưa cháu về với gia đình. Theo bà Hoàng Thị Vân Hồng – cán bộ thương binh xã hội xã Tân Tiến, ngay khi nắm bắt được thông tin, cơ quan đã liên hệ với bố, me và bà ngoại của cháu bé nhưng những người này không chịu nhận cháu.

Cũng theo chính quyền địa phương, mẹ cháu bé trước đó đã có một đời chồng, sau khi ly hôn thì dọn về sinh sống như vợ chồng với bố cháu bé từ năm 2016. Đến năm 2017 thì đăng ký kết hôn, sau đó có với nhau bé trai bị bỏ rơi.

