TP.HCM: Người bán vé số sẽ được hỗ trợ 750.000 đồng trong thời gian cách ly toàn xã hội

Mới đây, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội TP.HCM (LĐTB&XH) Lê Minh Tấn vừa ký công văn gửi UBND TP.HCM đề xuất về mức hỗ trợ người bán vé số gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19).

Cụ thể, Sở LĐTB&XH TP.HCM đề xuất hỗ trợ cho mỗi người bán vé số 50.000 đồng/ngày trong 15 ngày kể từ ngày bắt đầu triển khai cách ly xã hội 1/4. Như vậy, mỗi người sẽ được nhận 750.000 đồng/người trong thời gian cách ly.

Qua thống kê, hiện TP.HCM có 7.978 người bán vé số thường trú và tạm trú trên địa bàn đang gặp khó khăn, giảm thu nhập, ngưng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Một nhà hảo tâm hỗ trợ người bán vé số dạo trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: Dân Trí

Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ cho nhóm này là gần 6 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được lấy từ Quỹ Vì người nghèo thành phố và các quận, huyện.

Quyết định này được thực hiện theo yêu cầu của UBND TP HCM, sau khi các công ty xổ số công bố ngừng phát hành vé số do COVID-19. UBND TP.HCM cũng đã có văn bản gửi Sở LĐTB&XH, UBND 24 quận, huyện và các đơn vị liên quan về việc tăng cường thực hiện giải quyết tình trạng người xin ăn và người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố, yêu cầu tập trung hết những trường hợp này trước ngày 4/4, chỉ đạo các trung tâm hỗ trợ xã hội tiếp nhận và thực hiện phòng, chống dịch cho những người này.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND TP.HCM hôm 27/3 đã thông qua Nghị quyết chi hơn 2.750 tỷ đồng để chống dịch COVID-19, trong đó khoảng 1.800 tỷ đồng được dùng để hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch bệnh. Các giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và nhóm trẻ,... sẽ được hỗ trợ một triệu đồng/tháng.

Kiều Đỗ (t/h)