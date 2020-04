Người bệnh mạn tính sử dụng thuốc Glucocorticoids dễ mắc COVID-19

Mới đây, một bài báo đăng trên Tạp chí Nội tiết lâm sàng & Chuyển hóa (JCEM) đã đưa ra lời cảnh báo những người mắc bệnh mạn tính đang sử dụng nhóm hormone steroid hay được gọi là glucocorticoids có thể dễ mắc COVID-19 và nếu mắc các triệu chứng dễ trở nên nghiêm trọng hơn.

Trước hết cần hiểu rõ, nhóm người cao tuổi, người có bệnh mạn tính là đối tượng có nguy cơ cao nhất mắc COVID-19. Bởi lẽ người mang sẵn bệnh lý mạn tính có hệ miễn dịch suy giảm, rất dễ bị virus SARS-CoV-2 tấn công. Khi mắc bệnh những đối tượng cũng có triệu chứng trầm trọng hơn dễ bị biến chứng nguy hiểm do hệ miễn dịch của cơ thể yếu kém.



Tuy nhiên, nghiên cứu mới nổi này còn giúp các nhà khoa học của JCEM nhấn mạnh mối quan hệ có thể có giữa glucocorticoids và COVID-19. Điều này được coi như yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm virus ở người bệnh mạn tính.



Tuy nhiên, thuốc lại có tác dụng phụ gây ức chế hệ thống miễn dịch của cơ thể. Điều này có nghĩa, người thường xuyên sử dụng glucocorticoids có hệ miễn dịch kém hơn người không dùng thuốc, nên có thể dễ bị nhiễm SARS-CoV-2 hơn. Và khi đã bị nhiễm, hệ miễn dịch cũng khó có khả năng chống lại virus, tức là người dùng glucocorticoids sẽ các triệu chứng trầm trọng hơn, dễ bị biến chứng hơn khi mắc COVID-19.



Hiện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo không nên sử dụng glucocorticoids để điều trị COVID-19.

Bài báo lưu ý rằng thông tin này hướng tới đối tượng bác sĩ lâm sàng và bác sĩ nội tiết để có những điều chỉnh phù hợp cho bệnh nhân trong bối cảnh dịch bệnh đang lan rộng. Người bệnh đang sử dụng glucocorticoids không được tự ý đổi thuốc khi không có tư vấn của bác sĩ.

Người bệnh vẫn cần phải dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Các bác sĩ lâm sàng coi glucocorticoids là một yếu tố dịch tễ quan trọng trong việc quản lý bệnh COVID-19 với từng đối tượng người bệnh.

