Người bệnh thoát vị đĩa đệm nên chọn loại nệm nào để hạn chế đau lưng?

Các tư thế vận động, nằm ngồi sai cách sẽ có ảnh hưởng lớn, gây nên bệnh thoát vị đĩa đệm . Bên cạnh đó, không ít người thắc mắc, người bệnh thoát vị đĩa đệm có nằm nệm được không, nếu có, nên lựa chọn loại nệm nào cho phù hợp.



Các nhà khoa học cho biết, việc nằm nệm sẽ cực kỳ tốt so với người bệnh nằm trên giường hoặc sàn gỗ cứng. Nằm nệm giúp người bệnh ít bị đau lưng hơn so với bề mặt cứng tiếp xúc với cột sống.



Tuy nhiên, người bệnh nên lựa chọn loại nệm làm sao cho phù hợp, để tránh tác động không tốt đến cột sống, đồng thời giúp giữ được đường cong sinh lý một cách tự nhiên.





Mách bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cách chọn nệm đúng chuẩn

Để lựa chọn các loại nệm tốt, phù hợp với bệnh nhân thoát vị đĩa đệm, giúp cột sống được kéo giãn một cách tự nhiên, không gặp phải các cơn đau khó chịu khi ngủ, nghỉ ngơi thì cần lưu ý những điều sau:

Chú trọng đến độ dày của nệm

Nên lựa chọn các loại nệm có độ dày phù hợp với tình trạng bệnh mà bạn đang mắc phải. Đừng nên chọn nệm mỏng quá, bởi loại này không có độ đàn hồi phù hợp để nâng đỡ cơ thể bạn và có thể gây ra những cơn đau lưng khiến bạn có cảm giác khó chịu khi ngủ.

Nằm nệm quá cứng không tốt cho người bệnh thoát vị đĩa đệm

Nệm cứng quá cũng không tốt vì nó sẽ khiến cho những vùng tiếp xúc nệm như vai, hông, lưng sẽ bị đau và khó chịu. Những loại nệm cứng cũng có thể làm cho cột sống của bạn bị cong và khiến cho tình trạng bệnh trở nên nặng hơn.



Cũng không nên chọn nệm mềm quá, có thể làm ảnh hưởng tới cột sống của bạn. Những người thoát vị đĩa đệm khộng nên sử dụng loại nệm này vì có thể làm tăng tình trạng bệnh, khó có thể điều trị.





Lựa chọn chất liệu của nệm

Ngoài việc lựa chọn loại nệm, người bệnh cần chú ý tới chất liệu của nệm. Khi bị thoát vị đĩa đệm nên chọn loại nệm có chất liệu đàn hồi tốt để phù hợp với cột sống. Những loại chất liệu như cao su tự nhiên, cao su nhân tạo có chất lượng, độ đàn hồi tốt, người bệnh nên lựa chọn. Các loại chất liệu này khi nằm rát thông thoáng, giúp nâng đỡ cột sống của người bệnh một cách tốt nhất.

Tuy nhiên, không sử dụng lại nệm cũ vì tính đàn hồi thấp, độ lún nhất định, không tốt cho quá trình sử dụng và điều trị.

Loại nệm tốt cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm

Dưới đây là một số loại nệm cực kỳ tốt đối với người đang bị thoát vị đĩa đệm:



Nệm lò xo: Nệm lò xo và nệm bông có độ cứng vừa phải và cực kỳ chắc chắn, 2 loại nệm này được khá nhiều người sử dụng. Nó thích hợp với nhiều độ tuổi và có thể nâng đỡ cực kỳ tốt cho hệ thống xương khớp khi ngủ.

Người bệnh nên chọn loại nệm phù hợp, có độ đàn hồi tốt





Nệm cao su: Là một trong những loại nệm cực kỳ bền và chắc chắn. Sử dụng nệm cao su có tính đàn hồi tốt, giúp tạo giấc ngủ sâu cho người bệnh khi nằm. Loại nệm này cũng cực kỳ phù hợp với những người ở độ tuổi trung niên và những người đang bị thoát vị đĩa đệm.



Cùng với việc lựa chọn loại nệm tốt, người bệnh cũng nên chú ý đến thương hiệu, chớ nên ham rẻ mà lựa chọn cho mình sản phẩm không đảm bảo chất lượng và có thể làm ảnh hưởng tới Sức Khỏe

Bệnh thoát vị đĩa đệm

Minh Tú (t/h)