Dù có thèm đến mấy người bệnh thoát vị đĩa đệm cũng phải tuyệt đối tránh những thực phẩm này

Người ta thường nói: “Có kiêng có lành”, chế độ dinh dưỡng cho người bệnh cũng vậy, không phải thực phẩm nào cũng phù hợp với thế trạng của mình, nếu ăn vào sẽ gây hại.



Trong bài viết dưới đây, tạp chí SKCĐ xin liệt kê những thực phẩm không tốt cho người bệnh thoát vị đĩa đệm, cần tuyệt đối tránh nếu không muốn bệnh trở nặng.





Người bệnh thoát vị đĩa đệm kiêng ăn gì?

Thực phẩm giàu chất đạm, các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt bê, thịt cừu, thịt lợn,… Trong quá trình tiêu hóa lượng thịt đỏ được hấp thụ, cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều acid và cần canxi để trung hòa. Nếu bạn không cung cấp đủ canxi cần thiết, cơ thế sẽ tự động rút canxi từ hệ xương khớp, gia tăng nguy cơ bị viêm khớp loãng xương ,…

Các loại thịt đỏ không tốt cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm





Thực phẩm chứa putin và fructose như thịt gia cầm, gia súc, cá trích, cà muối, dưa muối, nội tạng động vật như (tim, gan, phổi, ruột,…). Purin và fructose khi nạp vào cơ thế sẽ kích thích phản ứng viêm ở khớp. làm cơn đau trở nên trầm trọng hơn.

Người bệnh thoát vị đĩa đệm nên tránh ăn thịt gia cầm, gia súc





Thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ như gà rán, xúc xích, thịt nướng,… Các chất béo bão hòa có trong các loại thực phẩm này sẽ thúc đẩy phản ứng viêm ở khớp xương, gây ra tình trạng sưng đau, ảnh hưởng không tốt đến quá trình điều trị.



Thức uống chứa cồn hoặc các chất kích thích như bia, rượu, cà phê, có thể khiến bệnh thoát vị đĩa đệm thêm trầm trọng.





Chế độ sinh hoạt cho người bệnh thoát vị đĩa đệm

Những điều bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cần lưu ý:





Không nên ngồi quá lâu





Tư thế ngồi sẽ tạo ra áp lực lên đĩa đệm cột sống gấp 3 lần khi đứng. Ngồi liên tục trong thời gian dài, không vận động sẽ khiến các cơn đau trở nên trầm trọng hơn. Nhất là những người làm công việc văn phòng, tư thế ngồi trước màn hình máy tính thường ngồi khom lưng, gây ra nhiều áp lực lên đĩa đệm.



Ngưng khuân vác các đồ vật nặng





Khuân vác các vật nặng quá sức, sai tư thế sẽ gây áp lực lên vùng cột sống khiến các chấn thương rất khó phục hồi. Do đó, bệnh nhân thoát vị đĩa đệm nên hạn chế mang các đồ vật nặng có trọng lượng hơn 2kg, kể cả bế em bé.





Chú ý khi cười, hắt hơi hoặc ho





Đĩa đệm bị thoát vị vì rất nhạy cảm với các áp lực dù nhỏ nhất. Tác động từ một cái hắt hơi, ho hoặc cười đều có thể khiến cơn đau trở nên nặng hơn. Để tránh tình trạng này, khi chuẩn bị hắt hơi hoặc ho, bạn nên giữ chặt cơ ở vùng bụng, cố gắng không để đầu ngả về phía trước.





Không nằm nhiều



Nghỉ ngơi rất cần thiết cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên, việc nằm nhiều sẽ khiến cơ bị co cứng, mất tính linh hoạt. Vì vậy, người bệnh nên tập các bài tập thể dục, thể thao nhẹ nhàng, phù hợp, chăm chỉ đi bộ hàng ngày để góp phần đẩy nhanh quá trình chấn thương.





Thận trọng khi thay đổi tư thế





Khi đang nằm và muốn đứng lên, người bệnh thoát vị đĩa đệm cần chuyên tư thế từ từ, ngồi dậy trước rồi mới đứng lên, tránh ngồi bật dậy.



Hi vọng những gợi ý trên đây sẽ giúp ích cho quý độc giả có nhiều thông tin bổ ích, nhằm phục vụ cho quá trình điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm.

Người bệnh thoát vị đĩa đệm nên ăn gì và kiêng ăn gì?







Minh Tú (t/h)