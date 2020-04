Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh thoát vị đĩa đệm nhanh phục hồi

Thực phẩm người bệnh thoát vị đĩa đệm nên ăn

Thực phẩm cung cấp đủ canxi

Các thực phẩm chứa nhiều canxi như bơ, phốt pho,...

Các loại thực phẩm giàu canxi giúp xương chắc khỏe hơn, từ đó phòng ngừa bệnh loãng xương vô cùng hiệu quả. Nhóm thực phẩm giàu canxi có nhiều trong cà rốt, cá, súp lơ, các loại rau màu xanh đậm, đậu nành, sữa, hạnh nhân,…. Vì vậy, người bệnh thoát vị đĩa đệm nên bổ sung những loại thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày.





Thực phẩm giàu glucosamine, chondroitin

Bất cứ người bệnh nào cũng hiều được tầm quan trọng của hai chất này. Do vậy, bệnh nhân thoát vị đĩa đệm hãy bổ sung các món hầm từ xương sườn, sụn bò, sụn dê,… để thúc đẩy quá trình tái tạo sụn khớp.

Thực phẩm giàu Omega 3

Trong axit béo, omega 3 có khả năng hình thành collagen để ngăn chặn những tổn hại cho sụn hay đĩa đệm do thoát vị gây ra. Bệnh nhân có thể bổ sung các loại axit béo omega 3 này từ những nguồn thực phẩm như cá ngừ, cá hồi, bí ngô, hạt lanh, hạt óc chó và các loại rau có màu xanh đậm như bông cải xanh, cải xoong, mùi tây, rau bina,… hay súp lơ trắng, đậu phụ…





Tăng cường bổ sung các loại vitamin C, E

Vitamin C có tác dụng chống viêm, ngăn ngừa lão hóa vô cùng hiệu quả. Do đó, bệnh nhân thoát vị đĩa đệm nên ăn các thực phẩm chứa nhiều Vitamin C có trong các trái cây, rau xanh như cam, chanh, quýt, bưởi, ớt chuông,…



Các loại sữa cho người thoát vị đĩa đệm

Sữa đậu nành

Các nghiên cứu cho thấy, sữa đậu nành dù không chứa nhiều hàm lượng canxi, nhưng nó rất tốt cho quá trình phòng ngừa bệnh loãng xương, giúp hỗ trợ tích cực cho việc điều trị thoát vị đĩa đệm. Bên cạnh đó, sữa đậu nành còn chứa hoạt chất có tên gọi là genistein, được coi là một loại hormone estrogen thực vật và là nhân tố quyết định cho sự chắc khỏe xương.

Sữa bò

Sữa bò cũng là một trong những nguồn cung cấp canxi đối với dinh dưỡng con người. Một người trưởng thành cần cung cấp khoảng 1000mg canxi mỗi nagyf, đảm bảo quá trình trao đổi chất diễn ra trong cơ thể. Lượng canxi cung cấp đầy đủ sẽ giúp tăng mật độ canxi trong xương, giảm thiểu quá trình loãng xương, mắc các bệnh về xương.





Hay là các loại sữa công thức, được pha chế ở dạng bột hay dạng lỏng, cũng là nguồn cung cấp canxi quan trọng, hỗ trợ trong điều trị thoát vị đĩa đệm.



Thành phần chính có trong các loại sữa công thức này gồm có:





Canxi, giúp bổ sung lượng canxi thiếu hụt cho bệnh nhân xương khớp.



Protein, thành phần chủ yếu giúp tái tạo sụn và các mô xương.



Magie, thành phần quan trọng trong việc kiểm soát các nguyên tử canxi và kẽm có trong cơ thể.

Carbohydrate.



Các loại vitamin B2, virtamin D,…



Lượng chất béo rất thấp và hầu như không chứa cholesterol.

Trên đây là những thực phẩm dinh dưỡng mà tạp chí SKCĐ muốn gợi ý đến quý độc giả, giúp các bạn có thêm thông tin hữu ích trong quá trình điều trị thoát vị đĩa đệm.

