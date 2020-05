Người bị Công an triệu tập trong vụ Hồ Duy Hải giết người nói gì sau 12 năm xảy ra vụ án?

Chứng cứ được cho là chứng cứ ngoại phạm mới mà phía luật sư và gia đình Hồ Duy Hải cung cấp thể hiện hung thủ là người thuận tay trái, trong khi hồ sơ vụ án thể hiện Hồ Duy Hải thuận tay phải.

Bưu điện Cầu Vòi - nơi xảy ra án mạng

Ở bên lề vụ án, trong một bài viết gần đây, phóng viên báo Giao thông đã tìm đến nhà anh Nguyễn Hữu Nghị tại xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, Long An. Nghị là người được dư luận nhắc đến nhiều trong mấy ngày qua do từng bị triệu tập trong vụ án 2 cô gái bị sát hại tại Bưu điện Cầu Voi năm 2008. Theo nguồn tin tức lãnh đạo Công an tỉnh Long An, anh Nghị đang sống ở Long An, làm nghề bán bảo hiểm và chưa từng ra nước ngoài định cư như một số thông tin thất thiệt trên mạng.