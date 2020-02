Người bố vô nhân tính sát hại con gái sơ sinh chỉ vì….khiếm khuyết một bộ phận cơ thể

Trang ETToday đưa tin, ngày 22.2 tại thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ) đã xảy ra một vụ án mạng. Điều đáng nói, nạn nhân là em bé sơ sinh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 21/2, người dân địa phương đã phát hiện thi thể nạn nhân ở một khu vui chơi thiếu nhi. Em này tử vong trong tình trạng thiếu một bên chân. Sự việc ngay sau đó được trình báo đến cảnh sát TP Quảng Châu.

Hiện trường vụ án

Nhận được tin báo, cảnh sát có mặt phong tỏa hiện trường, đưa thi thể về khám nghiệm tử thi. Đồng thời tiến hành trích xuất camera an ninh xung quanh khu vui chơi để xác định nghi phạm giết hại hoặc vứt thi thể nạn nhân ở đây.

Qua điều tra, nguyên nhân tử vong của đứa bé có liên quan đến bố mẹ ruột của nạn nhân . Anh Từ và chị Trương (24 tuổi, bố mẹ đẻ của nạn nhân) đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Trong quá trình thẩm vấn, người đàn ông này khai rằng, đứa bé sinh non và có khuyết tật bẩm sịnh. Chính vì thế Từ đã bàn với vợ bóp chặt mũi và miệng cho con bé ngạt thở rồi mang ra chôn ở bãi cát trong khu vui chơi. Tuy nhiên, họ không nghĩ được sự việc sẽ bị phát hiện.

Người dân Trung Quốc tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành động của cặp đôi ác thú này

Tại cơ quan điều tra, chị Trương tỏ ra vô cùng ân hận về hành vi của mình. Trương nói, sau khi sinh em bé, phát hiện nó bị khuyết tật nên vô cùng buồn bã. Việc nuôi một đứa trẻ khuyết tật là vô cùng khó khăn. Thế nên khi nghe chồng đề xuất việc sát hại con gái, cô ta đã đồng ý.

Sau khi vụ việc được báo giới thông tin đã nhận được hàng triệu sự căm phẫn từ độc giả. Nhiều người cho rằng, đây là hành động mất nhân tính, vô trách nhiệm và nên bị xử tử hình.

Cảnh sát địa phương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về an táng. Vợ chồng Từ có thể đối diện với bản án rất cao.

