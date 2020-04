Người cách ly sẽ được giám sát chặt chẽ qua điện thoại bằng ứng dụng NCOVI

Ngày 2/4, ứng dụng NCOVI khai báo y tế đã bổ sung thêm tính năng mới là giám sát cách ly và quản lý điểm kiểm soát để sử dụng khi có người cần cách ly. Trong thời gian gần đây, số người cần cách ly vì lo ngại lây lan COVID-19 ngày càng tăng cao, là một thách thức cho các cơ quan chức năng. Ứng dụng NCOVI đã được phát hành sử dụng công nghệ tiên tiến như AI, Blockchain để nhận diện, phân biệt khuôn mặt thật hỗ trợ việc cách ly các đối tượng.

Những người cần được cách ly phải đăng ký cách ly bằng nhận diện khuôn mặt, vị trí cách ly. Sau khi đăng kí, ứng dụng có chức năng cảnh báo nếu đối tượng di chuyển quá 100m so với vị trí cách ly, hằng ngày cần điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt, dữ liệu sẽ được lưu lại trong lịch sử điểm danh. Người quản lý (admin) có thể tạo ra nhiều tài khoản người kiểm soát (checker), thực hiện quét mã QR trên ứng dụng để kiểm soát, phân loại tình trạng người dân di chuyển qua các điểm cách ly, điểm kiểm soát như Bệnh viện , trường học, công ty,...

NCOVI là ứng dụng khai báo y tế tự nguyện được Bộ Y tế và Bộ thông tin & Truyền thông khuyến nghị sử dụng, cung cấp thông tin hỗ trợ ngành y tế tìm ra các trường hợp cần chú ý. Người dân cung cấp thông tin cá nhân, tình trạng Sức Khỏe và thường xuyên cập nhật tình hình dữ liệu để ngành y tế có thể nắm rõ thông tin kịp thời.

Bộ Y tế cũng đã gửi công văn số 1843/BYT-VPB1 tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ chỉ đạo các đơn vị cập nhật quản lý và kiểm soát các đối tượng cần cách ly tại nhà, nơi cư trú trên địa bàn. Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cách tình, thành rà soát danh sách đối tượng cách ly và cập nhập thông tin trên hệ thống giám sát dịch COVID-19, hướng dẫn các cơ sở y tế tuyến dưới thực hiện quản lý, giám sát người cách ly. Trạm y tế phường, xã quản lý, theo dõi đối tượng cách ly được thông báo trên hệ thống giám sát dịch bệnh, hướng dẫn họ sử dụng tính năng quản lý đối tượng trên ứng dụng NCOVI.

Được biết, hiện đã có hơn 4,6 triệu lượt tải ứng dụng NCOVI, ghi nhận 5.119.000 bản ghi khai báo y tế tự nguyện và 1.813.000 bản ghi quét mã QR. Việt Nam ghi nhận 227 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó có 75 người đã được chữa khỏi và xuất viện.



Chi Nguyễn (t/h)