Tá hỏa người cha ôm con ra cầu Long Biên định tử tự vì buồn chuyện gia đình

Chiều 9/1, người dân ở Hà Nội tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông ôm con, ngồi vắt vẻo ở thanh ngang cầu Long Biên . Được biết, người đàn ông này tên Phạm Gia M. (SN 1989, trú đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân), cháu bé được anh ôm theo là con nhỏ mới 7 tháng tuổi. Sau đó, anh M. cho biết mình ôm con ra cầu Long Biên định tự tử vì buồn chán chuyện gia đình

Người đàn ông ôm con 7 tháng tuổi định nhảy cầu Long Biên tự tử

Trước đó, khoảng 12h20 ngày 9/1, Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo của người dân về một người đàn ông ôm theo con nhỏ, chui xuống thanh ngang cầu Long Biên ngồi vắt vẻo, có ý định nhảy cầu tự tử. Nhận được tin báo, các các bộ của Đội CSGT số 1 Công an TP. Hà Nội đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường để tìm cách giải cứu hai bố con.

Tại hiện trường, người đàn ông đang ôm một cháu bé sơ sinh khóc rất to, ngồi vắt vẻo ở thanh ngang gầm cầu, bên dưới là lòng sông Hồng cuồn cuộn nước chảy. Các chiến sĩ công an đã phải phân luồng giao thông phía trên cầu để tránh đám đông hiếu kì tụ tập, đồng thời tìm cách tiếp cận người đàn ông.

CSGT điều tiết giao thông để tìm cách cứu người

Tổ công tác đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận, trò chuyện, trấn an người đàn ông đẻ không làm điều dại dột, đồng thời huy động lực lượng để xử lý nếu trường hợp xấu nhất xảy ra. Sau đó, lực lượng cứu hộ Công an quận Hoàn Kiếm và các đơn vị hỗ trợ đã có mặt kịp thời tại hiện trường để giải cứu hai bố con.

Sau khoảng 1 giờ khuyên nhủ, thuyết phục, lực lượng cứu hộ đã đưa dây xuống, kéo hai bố con lên trên an toàn. Anh M. cho biết do buồn chuyện gia đình, thấy cuộc sống bế tắc nên đã bế theo con nhỏ 7 tháng tuổi rồi ra cầu Long Biên định nhảy xuống tự tử

Trước đó, vào ngày 25/12, khi đang đi tuần tra thì tổ CSGT Công an TP. Hạ Long bất ngờ phát hiện 1 người đàn ông đang leo ra lan can cầu Bãi Cháy, định nhảy xuống biển tự tử. Tổ công tác đã dừng xe động viên, thuyết phục người đàn ông vào bên trong an toàn. dược biết, người đàn ông trên là ông Hoàng Kim T. SN 1963, trú tại khu 3, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long). Ông T. cho biết, do buồn chuyện gia đình nên đã tìm cách tự tử. Sau đó, tổ công tác đã gọi điện cho gia đình ông T. đến đón người đàn ông về nhà, khuyên nhủ, động viên ông T.

Nam thanh niên thoát chết khi nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Chi Nguyễn (t/h)