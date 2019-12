Người chia sẻ clip của Văn Mai Hương trên mạng xã hội cũng có thể ngồi tù

Hiện vụ việc phát tán clip của Văn Mai Hương được camera an ninh tại nhà ghi lại vẫn nhận được sư quan tâm dư luận. Rất nhiều người nổi tiếng cũng như các trang mạng xã hội kêu gọi dừng việc chia sẻ, làm lan truyền các clip nhạy cảm của Văn Mai Hương nhằm bảo vệ hình ảnh cũng như nhân phẩm danh dự của nữ ca sĩ.



Cụ thể, trong trường hợp xác định được danh tính cũng như mục đích của những cá nhân chia sẻ clip thì những người này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Nặng hơn, những người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đưa, sử dụng trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông.



Theo Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015, người chia sẻ các clip này có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy với khung hình phạt lên tới 15 năm tù.



Nếu cơ quan chức năng chứng minh được việc phát tán clip nhằm mục đích làm nhục, nhằm hạ thấp nhân phẩm danh dự nữ ca sĩ thì người vi phạm còn có thể bị truy tố về tội Làm nhục người khác, theo Điều 155 Bộ luật Hình sự hiện hành với khung hình phạt cao nhất là 5 năm tù.



Trong trường hợp không đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng xác định được người thực hiện chia sẻ hình ảnh đó nhằm mục đích truyền bá hình ảnh trái đạo đức, thuần phong mỹ tục thì đối tượng vẫn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 174.

Phía nữ ca sĩ hiện chưa có động thái chính thức nào



Cụ thể, hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung dâm ô đồi trụy, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc có thể bị phạt hành chính với số tiền từ 30 đến 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, người góp phần lan truyền hình ảnh nhạy cảm còn phải bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm cho nạn nhân, nếu họ có yêu cầu.

Tuy nhiên, Luật sư Nguyễn Tri Đức (Đoàn Luật sư TP.HCM) cũng cho hay, việc khởi tố hình sự hay xử phạt hành chính còn phải căn cứ vào tính chất, mục đích và hậu quả thiệt hại mà hành vi đó gây ra.



Luật sư cho rằng, ca sĩ Văn Mai Hương hay bất cứ nạn nhân nào rơi vào tình huống tương tự cần làm đơn tố cáo sự việc đến cơ quan công an để điều tra, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi phát tán clip, hình ảnh.



Kể từ sau khi xảy ra sự việc, phía ca sĩ Văn Mai Hương chưa có bất cứ động thái chính thức nào. Ngay trong tối 28/12, một người bạn thân đã chia sẻ dòng tin nhắn của nữ ca sĩ gửi cho mình. Cô viết: "Em chỉ muốn chết thôi!..." khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

