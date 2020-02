Người chồng lên tiếng về lý do đánh vợ: 'Vì Sang để con trai nói chuyện điện thoại với nhân tình'

Liên quan đến vụ việc chị La Thị Sang (27 tuổi) bị chồng bạo hành vào tối ngày 5/2, Công an xã An Tịnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Bùi Trung Tín (39 tuổi, ngụ tại ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ).

Trong ngày 11/2, chị La Thị Sang đã gửi đơn yêu cầu giám định thương tật, xử lý hình sự với người chồng bạo hành mình. Trong đơn chị Sang viết, bản thân cảm thấy bị xúc phạm thể xác và tinh thần nặng nề. Chị mong cơ quan Pháp luật xử lý hành vi của Tín để trả lại công bằng cho chị.

Chân dung người chồng bị tố bạo hành vợ

Về phần anh Tín, sau khi bị cơ quan chức năng gọi lên làm việc và xử phạt anh đã nhận thấy việc làm vào tối 5/2 của mình là hoàn toàn sai trái, bị cơ quan chức năng xử lý là đúng. Tuy nhiên, anh Tín cũng tỏ ra vô cùng bức xúc khi nhắc đến người vợ - chị Sang.

Theo anh Tín, năm 2017 chị Sang quyết định sang Singapore lao động sau khi xảy ra mâu thuẫn với chồng về việc kinh doanh . Suốt quãng thời gian này, anh Tín nghe phong phanh được tin vợ có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông ngoại quốc.

Anh Tín cũng cho biết, anh có nhiều bằng chứng về quan hệ của vợ với người đàn ông này, ví dụ như họ đi những đâu, làm gì trong khách sạn. Từ năm 2017 – 2019, Sang thường xuyên đi từ Singapore về Việt Nam và ngược lại nhưng không hề tạt về nhà thăm chồng con mà hay tụ tập chơi bời với bạn bè, dẫn cả nhân tình đi chơi.

Anh Tín nói đã nhiều lần thuyết phục vợ quay về vì con cái nhưng chị Sang không chịu mà còn đòi ly hôn. Hôm 5/2, anh Sang nổi nóng đánh vợ và vì Sang để cho con trai 5 tuổi nói chuyện điện thoại với nhân tình. “Cô ấy bảo con nói chuyện với nhân tình rồi bắt thằng bé gọi người đó là bác hai. Điều này khiến tôi bức xúc, việc ngoại tình đã chẳng tốt đẹp gì mà còn dơ ra trước mặt trẻ con, như thế sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con sau này. Vì thế tôi đánh vợ. Tôi đánh vợ là sai nhưng hành động của Sang đã vượt qua sức chịu đựng của tôi”, anh Tín nói.





Chị Sang bị chồng đánh đập bằng thắt lưng da

Ngoài ra, anh Tín còn phủ nhận việc ép vợ quan hệ tình dục vào sáng ngày 6/2. Còn việc gửi ảnh thân mật cho bạn bè thì anh Tín giải thích: “Trước vợ chồng tôi có nhiều bức ảnh thân mật chụp làm kỷ niệm. Khi biết vợ ngoại tình, tôi đã gửi một vài tấm cho nhân tình của vợ nhằm mục đích thông báo cho người kia biết Sang đã có gia đình , sống hạnh phúc. Đó là việc tôi cảnh báo người đàn ông kia hơn là chủ ý bêu xấu vợ trước mặt người khác”.

Ở một diễn biến khác, mẹ đẻ chị Sang là bà Trần Thị Béo lại cho rằng, Sang từng phát hiện anh Tín có quan hệ ngoài luồng nên đòi bỏ về nhà ngoại. Song vì con còn nhỏ nên cố gắng nhịn nhục. Tuy nhiên, khoảng 1 năm trước, Sang tiếp tục phát hiện chồng cặp bồ. Do quá thất vọng nên mới bỏ sang Singapore làm việc. Đầu tháng 2/2020 về nước.

Lúc này, anh Tín theo dõi thì biết được vợ bay đến Đà Nẵng. Anh Tín đến tìm và bắt vợ về chung sống cùng. Không chấp nhận nên hai bên mới xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Trên đây là lời trần tình của anh Tín và chia sẻ của mẹ đẻ nạn Sang. Hai đoạn phỏng vấn có nhiều mâu thuẫn liên quan đến việc anh Tín ngoại tình hay chị Sang ngoại tình? Về vấn đề này, vẫn phải đợi kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra

Người vợ bị chồng bạo hành trước mặt con nhỏ ở Tây Ninh

Nga Đỗ