Người có tuổi thọ ngắn, có vấn đề về gan thận thường có những đặc điểm dễ nhận biết này

Môi có màu thâm đen tự nhiên



Thời tiết lạnh giá là một trong những nguyên nhân khiến môi bị thâm. Môi bị thâm hoặc bị sẫm màu là do các tế bào melanocytes bị tổn thương, khiến các hắc tố melanin tăng tiết quá nhiều.

Môi sẫm màu có thể do uống cà phê, hút thuốc lá quá nhiều, tác động của ánh nắng mặt trời, tình trạng mất nước cơ thể do không uống nước đủ và thường xuyên, thói quen liếm môi thường xuyên hoặc dùng son kém chất lượng. Tuy nhiên, nếu bình thường mà môi vẫn bị thâm đen thì rất có thể bạn đang gặp vấn đề về gan.



Gan có chức năng giải độc cơ thể, nếu gan suy yếu sẽ khiến việc trao đổi chất chậm hơn, khiến độc tố tích tụ nhiều làm sắc tố màu môi thay đổi. Bên cạnh đó, những người hay hút thuốc cũng thường bị thâm môi và nguy cơ cao mắc các bệnh về phổi. Khi đó, màu sắc môi sẽ rất tối, không hồng hào và thiếu đi độ căng bóng như thường.



Quầng thâm đen ở mắt



Không chỉ riêng sắc tố môi, màu dưới quầng mắt cũng tiết lộ cơ thể đang gặp vấn đề về gan hoặc thận. Thông thường, mắt quầng thâm có thể thể do thường xuyên thức khuya và thiếu ngủ. Nếu ngủ sớm và nghỉ ngơi đầy đủ, quầng thâm sẽ biến mất. Nhưng nếu không thuyên giảm thì tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ.



Những người yếu thận hoặc không có đủ máu, mắt sẽ thiếu tinh chất ẩm, dẫn đến tình trạng hoa mắt và quầng thâm xuất hiện. Bên cạnh đó, quầng thâm đen dưới mắt còn là triệu chứng phổ biến của những người mắc viêm thận mãn tính, suy thận mãn tính và bệnh gan mãn tính.

Theo nhiều chuyên gia, nếu ấn vào quầng thâm mà thấy có dung dịch lỏng phía dưới, vết sưng mất đi trong vòng một giây rồi lại xuất hiện thì bạn nên đi khám thận. Tuy nhiên, nếu quầng thâm là những vệt tối màu rồi chuyển sang xanh, đen, nâu; đây có thể là vấn đề với gan và túi mật.



Vòng eo phát tướng

Những người sở hữu vòng 2 lớn sẽ ảnh hưởng đến hệ thống insulin, gây ra các bệnh về tim mạch và não bộ. Thực tế, lượng mỡ ở bụng càng tăng thì số lượng các tế bào não càng giảm, gây ra các bệnh thần kinh liên quan. Do đó, những người béo phì thì các hoạt động não thường kém linh hoạt hơn.

Theo tiến sĩ Paul Poirier (Viện Tim mạch - Đại học Laval, Quebec, Canada): “Mỡ bụng thực tế là chất béo có hại. Nguyên nhân bởi chúng liên quan đến hàng loạt căn bệnh như cholesterol cao, bệnh tim mạch, đột quỵ, các bệnh viêm nhiễm và bệnh đột quỵ”.

