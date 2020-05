Người dân Anh tức giận khi số ca tử vong do COVID-19 ở nước này cao nhất châu Âu

Tính đến sáng 6/5 (theo giờ Việt Nam), nước Anh đã ghi nhận tổng cộng 29.427 người tử vong do COVID-19, đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ và cao nhất ở châu Âu (vượt Italy).

Hôm 5/5, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab cho biết, nước này ghi nhận thêm 693 người chết trong 24h qua. Hiện tại, Anh có tổng cộng 194.990 ca nhiễm bệnh. Ông Dominic Raab cũng nhấn mạnh, Chính phủ Anh đang cân nhắc thực hiện bước tiếp theo trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Trong đó, London là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi chỉ trong tháng 4 đã có tới 10.000 trường hợp tử vong tại bệnh viện. Riêng trong ngày 8/4, London ghi nhận hàng nghìn người chết và số lượng tăng theo cấp số nhân vào 2 tuần sau đó.

Những con số liên tục được ghi nhận cho thấy những thất bại thảm hại của hệ thống y tế Anh. Số ca tử vong tăng không ngừng như một phần minh chứng khẳng định các chính sách, biện pháp phòng chống dịch cũng như... bất lực.



Người dân Anh tức giận

Anh hiện là nước có số người chết do COVID-19 cao nhất châu Âu.

Trở thành một trong những ổ dịch lớn nhất thế giới với số ca tử vong cao nhất châu Âu, đây là điều người Anh khó mà tưởng tượng nổi khi mới cách đây 2 tháng, Thủ tướng Boris Johnson khẳng định nước này đã chuẩn bị mọi việc để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.



Trước đó, ông Patrick Vallance - cố vấn khoa học cho chính phủ Anh từng khi vọng nước này có thể giới hạn số người chết do COVID-19 ở mức 20.000. Thế nhưng hiện tại con số đã lên tới gần 30.000 và không ngừng tăng lên, tình hình ngày càng vượt xa dự tính và người dân cũng ngày càng chỉ trích gay gắt hơn.





Trong đó, ông Boris Johnson đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc về sự chủ quan và thiết quyết liệt trong các đối sách của mình dù trước đó ông cũng là nạn nhân của COVID-19.





Nguyên nhân do đâu?

Phát biểu trên đài BBC vào tuần trước, ông David King - cố vấn khoa học cấp cao của Anh khẳng định tình trạng dịch bệnh nước này ngày càng tồi tệ là do "một loạt hành động để ngăn chặn dịch đã không được thực hiện. Chính phủ thì phản ứng chậm chạp và bị động".

Khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố đại dịch toàn cầu hồi đầu tháng 3, chính phủ Anh chỉ khuyến cáo người dân nên rửa tay sạch sẽ. Bên cạnh đó, Thủ tướng Anh vẫn bắt tay người dân sau khi đi thăm các bệnh nhân nhiễm COVID-19 vào ngày 3/3. Hai ngày sau đó, nước này ghi nhận ca tử vong đầu tiên.





Đường phố Anh vắng tanh trong thời điểm phong tỏa.

Tuy nhiên, người Anh vẫn thoải mái ra đường mà không đeo khẩu trang, những cuộc tụ tập đông người cũng chưa được các quan chức yêu cầu hạn chế. Thậm chí, việc truy tìm và cách ly những người tiếp xúc gần với bệnh nhân vẫn bị lơ là khi số ca nhiễm mới bắt đầu tăng dần vào giữa tháng 3.

Khi đó, Đại học Hoàng gia London đã đưa ra cảnh báo, hàng trăm ngàn người có thể tử vong nếu không nước này không có những biện pháp cứng rắn hơn. Mãi đến 23/3, Thủ tướng Johnson mới tuyên bố áp lệnh phong tỏa toàn quốc trong ba tuần để ngăn chặn dịch bệnh.

Theo như lệnh phong tỏa, người dân phải ở nhà và chỉ được ra ngoài mua thực phẩm, thuốc men; trong khi đó các trường học, nhà hàng, quán rượu, phòng tập thể dục và các địa điểm công cộng khác phải đóng cửa. Tuy nhiên, nếu không thể làm việc tại nhà thì người dân vẫn được đến công sở, ra ngoài tập thể dục 1 lần/ngày.

Bên cạnh đó, việc xét nghiệm trên diện rộng cũng được tăng cường. Tuy nhiên, việc mất quá nhiều thời gian để thực hiện các biện pháp lẽ ra phải làm từ sớm đã khiến dịch bệnh phát triển quá nhanh. Đặc biệt, theo ông Richard Horton - BTV tạp chí y khoa The Lancet, phản ứng của người Anh cũng là nguyên nhân dẫn đến thất bại này.





Cố vấn cao cấp của chính phủ Anh từ chức vì để người yêu đến chơi nhà khi giãn cách xã hội



Giáo sư Neil Ferguson - nhà dịch tễ học hàng đầu và là cố vấn của chính phủ Anh về các phương án đối phó với dịch bệnh COVID-19 đã xin từ chức vào ngày 5/5 sau khi bị báo chí phát hiện vi phạm lệnh giãn cách Giáo sư Neil Ferguson - nhà dịch tễ học hàng đầu và là cố vấn của chính phủ Anh về các phương án đối phó với dịch bệnh COVID-19 đã xin từ chức vào ngày 5/5 sau khi bị báo chí phát hiện vi phạm lệnh giãn cách xã hội do chính ông đề xuất thực hiện trước đó.

Giáo sư Neil Ferguson.

Cụ thể, trong thời điểm giãn cách xã hội thì người yêu của ông Neil Ferguson đã đến nhà chơi 2 lần. Điều này đã vi phạm các hướng dẫn về giãn cách xã hội, trong đó kêu gọi mọi người nên ở nhà, không đến thăm các hộ gia đình khác bất kể là ai.

Ông Ferguson đã thừa nhận sai sót của mình và quyết định xin từ chức. Tuổi trẻ Online dẫn lại lời chia sẻ của ông trên CNN: "Tôi đã sai vì tin rằng mình đã được miễn dịch. Tôi đã dương tính với virus corona và tự cách ly hoàn toàn trong gần hai tuần sau khi có các triệu chứng".

Thùy Nguyễn (t/h)