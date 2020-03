Người đàn bà bị tình cũ sát hại dã man vì… đòi chu cấp 2 triệu mới đồng ý “yêu lại từ đầu”

Người lao động đưa tin, ngày 26/3, TAND TP Hồ Chí Minh đưa bị cáo Nguyễn Thanh Danh (SN 1982, quê tỉnh Bến Tre) ra xét xử. Danh bị truy tố với 3 tội danh Giết người , Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản. Nạn nhân trong vụ án mạng là người tình cũ của Danh.

Theo cáo trạng truy tố, Danh là đối tượng có lý lịch bất hảo. Khi vừa chấp hành án tù xong thì quay về tìm người yêu cũ ở TP Hồ Chí Minh với mong muốn “nối lại tình xư”.

Danh hẹn người tình cũ đến nhà nghỉ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để nói chuyện. Tại đây, người phụ nữ này đưa ra yêu cầu, mỗi tháng Danh phải chu cấp 2 triệu đồng thì mới đồng ý “yêu lại từ đầu” và thuê phòng trọ ở với Danh.

Danh không chấp nhận được yêu cầu trên nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã kịch liệt. Khi không kiềm chế được bản thân, Danh khống chế, dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nguyễn Thanh Danh bị tuyên án tử hình cho tội ác của mình

Gây án xong, Danh lục lọi lấy đi nhiều tài sản như trang sức, điện thoại di động của nạn nhân… và cả giấy tờ tùy thân. Sau đó, hắn nhanh chóng rút khỏi hiện trường



Trong quá trình bỏ trốn, Danh vứt hung khí gây án và giấy tờ tùy thân của nạn nhân giữa đường. Danh di chuyển xuống bến xe mua vé đi về thị xã Phước Long, Bình Phước.

Tại đây, Danh thấy một chiếc xe máy để bên lề đường nên nảy sinh ý định trộm cắp. Danh tiến đến, đẩy bộ xe đi một đoạn đường rồi mở công tắc điện đề xe máy định bỏ trốn nhưng xe không nổ. Do vậy, Danh tiếp tục dắt xe đi vào một con hẻm gần đó. Tuy nhiên, hành vi trộm cắp của Danh ngay sau đó bị người dân phát hiện.

Danh bị áp giải lên cơ quan Công an, tại đây, hắn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Danh khai, hung khí gây án là vũ khi hắn mang theo để phòng thân.

Trong phiên tòa hôm nay, HĐXX xác định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nguyễn Thanh Danh đã từng vào tù vì trộm cắp tài sản nhưng lại tiếp tục tái phạm. Cuối cùng HĐXX tuyên án tử hình với bị cáo Danh.

Nga Đỗ (t/h)