Người dân cách ly yêu cầu hoa quả nhập ngoại, đồ ăn cho người đạo Hồi 'làm khó' chính quyền

Sáng 21/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đã có chuyến thị sát tới quận 8 và quận 11.



Sau khi nghe báo cáo về việc này, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm tỏ ra bức xúc: “Tại sao thiếu mà không báo lên TP ngay, hay báo mà không ai biết”. Trong khi đó, ông Liêm khẳng định, khẩu trang dự trữ của TP luôn đủ và sẵn sàng, nhất là cung cấp cho đội ngũ y tế làm nhiệm vụ tuyến đầu. Các quận, huyện khác đều không kêu chuyện thiếu khẩu trang, vậy mà quận 8 bảo thiếu. Do đó quận cần xem xét, rút kinh nghiệm, nếu thiếu thật thì báo ngay cho TP.



Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

Sau đó, đại diện Trung tâm y tế quận 8 cho rằng, đã nhận đủ khẩu trang, nhưng quên báo lên cho đồng chí chủ tịch quận biết. Điều này khiến Phó chủ tịch UBND TP không hài lòng và ông cho rằng: "Ban chỉ đạo của quận quá yếu, nắm không vững tình hình phòng, chống dịch. Một đằng nói đủ, một đằng nói thiếu, các anh làm ăn kiểu này coi có được không?”.



Về việc này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho hay, theo báo cáo của Sở Công thương, khẩu trang không thiếu, chỉ có khẩu trang y tế là hạn chế, vì dành ưu tiên cho đội ngũ y tế làm nhiệm vụ trực tiếp phòng, chống dịch. Riêng khẩu trang vải, trong tháng 3, hàng loạt siêu thị đã nhập về với hàng chục triệu sản phẩm.

Theo ôn Phong, có thể thấy việc thiếu khẩu trang là không có, có chăng là do hệ thống phân phối chưa đồng bộ, khiến một bộ phận người dân phản ánh không mua được khẩu trang. Việc này, Sở Công thương cùng với các sở, ngành khác cần xem xét lại.



Người dân 'đòi' cung cấp thực phẩm của người đạo Hồi, hoa quả nhập



Cũng theo UBND quận 8, địa phương này gặp một số khúc mắc trong quá trình cung ứng thực phẩm cho người dân bị cách ly. Sau khi ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 trên địa bàn, quận 8 đã tiến hành cách ly 2 khu phố tại phường 1, 2 với khoảng 140 hộ, 725 nhân khẩu, đa phần là dân tộc Chăm.



Vấn đề là người dân tộc Chăm yêu cầu cung ứng thực phẩm phải có dấu Halal (thức ăn cho người theo đạo Hồi). Thậm chí, có 4 hộ yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp trái cây là táo Newzeland và nho Mỹ. Theo lãnh đạo quận 8, điều này cho thấy sự khác biệt văn hóa thực phẩm cũng là điều khó thực hiện khi cách ly.

Một con hẻm bị cách ly ở quận 8 TP.HCM



Cũng theo chủ tịch quận 8, những hộ dân không phải cách ly tập trung mà bị phong tỏa trong khu phố, chung cư thì chưa nằm trong đối tượng hỗ trợ theo quy định. Tuy nhiên họ cũng yêu cầu được hỗ trợ nhu yếu phẩm, gây khó khăn cho quận khi phong tỏa khu phố, hay chung cư.



Giải đáp các vấn đề này, Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong cho biết, theo báo cáo của Sở Du lịch, TP có 10 nhà hàng lớn bán thức ăn Halal. "Ban chỉ đạo quận chưa đụng chuyện thì chưa thấy hết nguồn lực của TP. Các anh phải tự tìm hiểu, hoặc hỏi lên TP thì được tư vấn”, ông Phong nói.



Về hỗ trợ cách ly, ông Phong khẳng định, chủ trương hiện nay chỉ các đối tượng vào cách ly tập trung thì được hỗ trợ nhu yếu phẩm 100%, theo khẩu phần ăn 80.000 đồng/ngày/3 bữa.

TP.HCM đang xem xét và sẽ trình HĐND nâng mức hỗ trợ lên cao hơn mức quy định của cả nước. Còn về việc hỗ trợ thực phẩm khi khi phong tỏa khu phố, chung cư thì chưa có văn bản hướng dẫn từ Trung ương.



Cũng theo vị Chủ tịch UBND TP, trước mắt chính quyền chỉ có thể hỗ trợ phần nào hay phần đó, và chủ yếu là chuẩn bị các kênh phân phối nhu yếu phẩm đến tận nhà cho họ khi khu phố hay chung cư bị phong tỏa.

