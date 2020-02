Người dân có thể chụp ảnh, quay phim cửa hàng tăng giá khẩu trang cho công an

Ngày 1/2/2020, Bộ Y tế có công văn hỏa tốc chỉ đạo các cơ sở tăng cường sản xuất đủ vật tư chống dịch như khẩu trang y tế, quần áo phòng chống dịch, nước rửa tay,…



Do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, hiện nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng đầu cơ, tích trữ gây khan hiếm nguồn vật tư chống dịch, ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng của người dân.



Khẩu trang trở thành mặt hàng đắt giá khi dịch corona xảy ra

Do đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn thực hiện:

2. Yêu cầu các đơn vị không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để nâng giá trang thiết bị y tế.



3. Không bán cho các đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng giá hoặc xuất bán khi nhu cầu trong nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường.



Đồng thời, Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ quan chức năng, quản lý thị trường, tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng lợi dụng tăng giá các vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch; kiểm tra các đơn vị thu mua, đầu cơ trang thiết bị chống dịch để trục lợi và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Thực tế những ngày qua, tình hình dịch bệnh corona diễn biến phức tạp, dư luận vô cùng bức xúc trước tình trạng nhiều cửa hàng bán khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và các vật tư chống dịch khác với giá trên trời.



Sáng 1/2, Đại tá Phùng Anh Lê – Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế cho biết, Giám đốc Công an Hà Nội đã có kế hoạch để xử lý tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá khẩu trang, nước rửa tay,... trục lợi tại tất cả các công an quận, huyện, thị xã trên địa bàn thủ đô.

Cụ thể, tối 31/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 Hà Nội kiểm tra, phát hiện hàng loạt cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế trên phố Ngọc Khánh "hét giá" khẩu trang.

Cửa hàng số 118 Ngọc Khánh bị lực lượng chức năng xử lý vì bán giá phá khẩu trang



Một trong số đó là cửa hàng số 120 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) do Nguyễn Thị Nhung (SN 1992, trú huyện Phú Xuyên). Một người đại diện cửa hàng này cho biết đã bán 30 hộp khẩu trang y tế với giá từ 130.000-220.000 đồng/hộp. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 680 chiếc khẩu trang chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ.



Cơ quan chức năng cũng tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế số 118 Ngọc Khánh do Nguyễn Thị Thu (SN 1981, ở quận Hai Bà Trưng). Cả hai cơ sở này đều bị Tổ công tác liên ngành đã lập biên bản, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng và phải nộp vào ngân sách số tiền thu lợi.



Đại tá Phùng Anh Lê nhấn mạnh, người dân có thể cung cấp hình ảnh, video,... về cơ sở kinh doanh bán phá giá khẩu trang hay trang thiết bị vật tư chống dịch rồi gửi về cho trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Công an TP Hà Nội qua tổng đài 113 hoặc qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Cơ quan chức năng lấy đó là một nguồn thông tin để xác minh và kiểm tra nếu có căn cứ sẽ tiến hành xử phạt.



Your browser does not support HTML5 video.