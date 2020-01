Người dân Củ Chi liều mạng chở cả trẻ em đi xem vây bắt nghi phạm xả súng giết người

Lãnh đạo Bộ Công an xác định, đối tượng Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thủy, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, là thượng úy cán bộ Cảnh sát thi hành án hình sự Công an quận 11) rất nguy hiểm, có thể gây ra thương vong cho nhân dân, lực lượng chức năng. Chính vì thế, ngoài huy động cảnh sát có vũ trang, cảnh khuyển thì còn huy động cả xe bọc thép. Thậm chí, đến ngày 31/1 cả đại diện quân đội cũng xuất hiện tại khu vực bao vây nghi phạm.

Được biết, trên đoạn đường 472 thuộc huyện Củ Chi, cảnh sát cơ động được bố trí dày đặc, nhiều xe bọc thép và cảnh khuyển được dải khắp hai bên đường. Lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh đang chỉ đạo sát sao việc truy bắt.

Công an và Quân đội phối hợp truy bắt nguy phạm

Đến khoảng 11h ngày 31.1, tất cả người dân trong khu vực được mời ra ngoài. Một số người có nhà ở phía bên trong đường 472 muốn vào nhà phải được sự cho phép của lực lượng chức năng. Cảnh sát đưa khiên chống đạn chắn lối vào bên trong.

Tuy nhiên, bất chấp sự nguy hiểm đang rình tập người dân vẫn đội nắng đứng theo dõi từ xa, quay lip quanh khu vực lực lượng chức năng đang làm việc. Thậm chí có những nhóm người trải nilong dưới bóng cây nằm theo dõi tin tức. Một số người khác chở cả trẻ nhỏ đến sát chốt cảnh sát cơ động để xem truy bắt.

Trong khi trong ngày 30/1 cơ quan chức năng đã thông báo đến nhân dân rằng nghi can có ác tính cao, khi lẩn trốn có mang theo súng có thể gây nguy hiểm cho người dân và lực lượng vây bắt. Vì thế, tất cả phải hết sức cảnh giác.

Người dân chủ quan chở cả Trẻ em đi theo dõi vụ truy bắt nghi phạm

Nói về tình hình này, chuyên gia tâm lý học tội phạm (thuộc Bộ Công an) – trung tá Đào Trung Hiếu cho biết: Việc người dân tập trung đông ở khu vực lực lượng Công an đang làm việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ về thương vong, an ninh, an toàn. “Trong trường hợp nghi phạm chống trả bằng súng, người dân có nguy cơ bị trúng đạn lạc. Bên cạnh đó, họ cũng làm cản trở hoạt động truy đuổi nghi phạm của cảnh sát. Có trường hợp, đối tượng truy bắt ngay người dân làm con tin để khống chế, uy hiếp, ra yêu sách với lực lượng chức năng”, trung tá Đào Trung Hiếu phân tích.

Theo phân tích của trung tá Hiếu, nếu trường hợp đó xảy ra thì người dân sẽ trở thành gánh nặng cho lực lượng chức năng. Nghi phạm cũng có cơ hội lẻn vào đám đông để tẩu thoát khỏi nơi bao vây. Trong trường hợp này, lực lượng chức năng sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề.

Về đối tượng Lê Quốc Tuấn, theo tin từ Zing .vn, có khả năng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi khu vực cảnh sát đang vây bắt. Hắn có thể lẩn trốn sang tỉnh Bình Dương hoặc Tây Ninh.

Chính vì thế, Công an TP Hồ Chí Minh đã liên lạc với Công an các tỉnh lân cận tổ chức tăng cường giám sát, truy bắt đối tượng. Cụ thể, Công an tỉnh Tây Ninh đã tăng cường lực lượng tuần tra, hỗ trợ truy bắt nghi phạm. Đồng thời cảnh báo người dân, đề nghị người dân cảnh giác khi phát hiện nghi phạm.

Ở khi vực tỉnh Bình Dương , lực lượng chức năng đã phát tờ rơi hình ảnh Lê Quốc Tuấn và điều lực lượng tuần tra, truy bắt nghi can ở khu vực giáp ranh với TP Hồ Chí Minh.

Bất chấp nguy hiểm để livestream nơi vây bắt kẻ bắn chết 4 người trong sới bạc

