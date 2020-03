Sáng 19/3, theo Người lao động, Trung tâm tin học, UBND TP Hà Nội vừa giới thiệu một ứng dụng cho phép người dân Hà Nội có thể theo dõi trường hợp cách ly vì COVID-19 qua điện thoại. Ứng dụng Hà Nội SmartCity được ra đời để hỗ trợ quản lý, theo dõi diễn biến dịch bệnh COVID-19, đặc biệt có thể dùng để giám sát các trường hợp thuộc diện phải cách ly.

Ứng dụng Hà Nội SmartCity

Thông qua ứng dụng này, bằng cách tải về trên điện thoại thông minh, cư dân sinh sống tại Hà Nội có thể giám sát dịch COVID-19 hoặc những người bị cách ly. Ứng dụng sẽ giám sát các trường hợp dương tính với virus corona chủng mới hay những trường hợp được yêu cầu cách ly tập trung và cách ly tại nhà, thậm chí có thể theo dõi những người đã khỏi bệnh nhưng cần tiếp tục theo dõi y tế.

Việc sử dụng app Hà Nội SmartCity góp phần giúp các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát hoạt động của những người nhiễm COVID-19, những người cách ly tập trung, cách ly tại nhà. Những trườn hợp có liên quan đến COVID-19 đều được yêu cầu cài đặt ứng dụng Hà Nội SmartCity. Khi người được giám sát đi quá nơi cách ly khoảng 20-30m, ứng dụng sẽ cảnh báo đồng thời gửi tin nhắn tới các cán bộ quản lý giám sát tại các địa phương, người thân cũng như tổ dân phố để có thể kịp thời ngăn chặn việc tự ý di chuyển.

Theo Vietnamplus, bên cạnh đó, người thuộc diễn cách ly sẽ được theo dõi Sức Khỏe hàng ngày qua ứng dụng, khai báo lộ trình dịch tễ. Hệ thống GPS sẽ được kết nối với điện thoại thông minh cũng như hệ thống điều hành trung tâm, giúp cho TP Hà Nội có thể quản lý được các địa điểm cách ly. Người dân Hà Nội cũng có thể tiếp nhận tình hình dịch bệnh tại Hà Nội, Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Ứng dụng sẽ cập nhập trực tiếp bản đồ dịch bệnh của thành phố, các khu vực đang được cách ly,... để người dân tiện theo dõi.

Người sử dụng điện thoại thông minh có thể cài đặt ứng dụng Hà Nội SmartCity qua CH Play với phần mềm Android hoặc App Store với phần mềm iOS. Sau khi cài đặt, biểu tượng của ứng dụng hình Khuê Văn Các sẽ hiện trên màn hình và người dùng có thể sử dụng.

Link cài đặt ứng dụng trên CH Play: http://bit.ly/2Uijt0X

Link cài đặt ứng dụng trên App Store: https://apple.co/2x4r6QO

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP Hà Nội có 20 người nhiễm Covid-19, có 415 người thuộc diện F1 - tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính Covid-19, 2.800 người thuộc diện F2. Việt Nam ghi nhận 75 ca nhiễm COVID-19 trên cả nước.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: 10 bước khai báo y tế tự nguyện trên ứng dụng di động đơn giản dễ dàng